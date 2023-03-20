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Как статус сестры полицая спас жизнь женщине и ребенку
В результате карательной операции "Бамберг" ликвидировать Октябрьско-Любанскую партизанскую зону фашистам так и не удалось. Успешной она оказалась для немцев лишь в отношении мирного населения.
Каратели жестоко мстили мирному населению за свои неудачи. Против мирного населения действовали и местные националисты, которые под лозунгом "усмирения" тоже убивали, грабили.
2 апреля 1942 года в деревне Карпиловка Полесской области проходила очередная расправа над мирными жителями. Все они были согнаны в сарай, из которого доносились крики, детский плач. Оставалось только задвинуть засов и подпалить солому. Два полицейских налегали на двери, пытаясь закрыть их наглухо, люди налегали на них изнутри, пытаясь вырваться из плена.
Одной женщине спастись все-таки удалось. С криками "Сестра! Сестра!" она кивала в сторону сидящего на подводе Раговича - односельчанина, который когда-то был соседом, а теперь служил фашистам и палил белорусские хаты. За собой женщина за руку тащила перепуганного мальчишку, направляясь в сторону подводы. В начавшейся панике никто не стал выяснять, так ли это, и женщина, выпрямившись, поправив волосы, одежду, уверенной походкой спокойно пошла в сторону своего дома. Рагович молча сидел на подводе, опустив голову.
Дорогу неожиданно преградили два немца. Один сразу наставил на женщину с ребенком автомат. "Сестра! Сестра!", - улыбаясь фашистам и показывая в сторону полицая, произнесла она спокойным и уверенным голосом. Чего это ей стоило, можно только догадываться. Немец опустил автомат, женщину пропустили. За домом спасением стал лес, куда уже что есть силы бежали женщина с ребенком.
Истории предательства полицаев и проваленная фашистами попытка ликвидировать Октябрьско-Любанскую партизанскую зону. Реконструированные сцены сожжения населения деревень, которые не сохранились в видеохронике, и свидетельства очевидцев ужасных событий смотрите в новой серии проекта "Геноцид. Без права на жизнь".
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