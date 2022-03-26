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Как искажают историю и стирают с лица земли памятники советским воинам - расскажем в рубрике "По форме"
Сегодня против Беларуси и России развязана настоящая информационная война, цель которой - стирание исторической памяти славянских народов.
После Второй мировой войны на территории Европы установили около 4 тысяч памятников советским солдатам. С распадом Восточного блока начался процесс их сноса, который продолжается до сих пор. Демонтаж, осквернение - это называется умышленное искажение истории. Почему некоторые страны забыли, кто и какой ценой освободил их народы 75 лет назад? Ответы в новом выпуске рубрики "По форме".
Патриотизм. Какое важное, простое и при этом сложное понятие. Для белорусов история страны священна, особенно ее военные страницы.
К сожалению, отдельные страны забыли об этом. Даже больше - они намерено стирают, уничтожают свидетельства Великой Победы. Победы советского народа. Всеми силами пытаются забыть, что когда-то были его частью. О каком патриотизме может идти речь? Или у них выборочная любовь к прошлому? Чего никогда не скажешь о белорусах.
Факт
В Беларуси около 9 тысяч памятников и захоронений периода Великой Отечественной.
Каждый из них для белорусов - святое место. Руководство страны делает все для того, чтобы сохранить нашу историю. Сохранение правды о Великой Отечественной прописано в новых главах нашей Конституции.
Но пока белорусы сохраняют, некоторые соседние страны продолжают уничтожать. Нет точных данных, сколько именно памятников снесено в европейских странах, но от цифр и фактов испытываешь лишь ужас и стыд.
22 июня 2017 года польский Сейм принял поправки к закону "О запрете пропаганды и коммунизма". Этот документ дает право муниципальным властям сносить "коммунистические" памятники. С 2015 года в Украине также действует ряд законов о декоммунизации.
Это на бумаге, а теперь к фактам, которые не укладываются в голове.
15 марта 2022 года в Одессе сносят памятник советским воинам-чекистам 249-го полка НКВД, которые обороняли город в 1941-м. Монумент повалили и повредили надпись. По словам местных жителей, националисты три года назад уже покушались на обелиск, но тогда его удалось отстоять.
Еще один недавний циничный акт государственного вандализма - снос монумента славы Советской армии во Львове. Памятник изображал солдата и Родину-мать. Предложения о его демонтаже появились еще в 2016 году. В 2018 на нем появилась надпись: "Памятник оккупантам". На сегодняшний день скульптуры перемещены в местный музей "Территория террора".
Подобным вандализмом занимаются и соседи из Прибалтики. В Таллине о подвиге советских воинов напоминал Бронзовый солдат. Судьба памятника печальна: в 2007 году его решили перенести из центра города на Военное кладбище. Монумент обливали краской, вокруг него устраивали эсэсовские шабаши.
В июле 2014-го в городе Лиманове на юге Польши снесли монумент советским воинам, так как его внешний вид портил парковый ландшафт. Так, по данным различных интернет-источников на 2021 год, в Польше снесено более 420 советских монументов. И таких случаев десятки, сотни.
Возникает только один вопрос: как можно было забыть?! Как можно было предать память каждого, кто погиб, освобождая Вильнюс, Варшаву, Таллин и еще сотни и сотни городов?
Забыли? А мы напомним!
1 миллион советских солдат и офицеров отдали свои жизни при освобождении народов Европы.
За освобождение Польши погибло 600 тысяч человек, Чехословакии и Венгрии - почти 140 тысяч человек, Румынии - почти 69 тысяч, Австрии - 26 тысяч.
Перечислять можно еще долго. Но мы не будем.
А вот что мы будем делать - так это помнить, сохранять и передавать историю своим детям.
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