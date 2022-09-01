Как столица отметила День знаний

Важные и полезные подарки к 1 сентября и в Минске. Это не только новые учреждения образования - обновленная инфраструктура! Так, современные спортивные площадки появились во всех районах Минска. В Заводском, например, футбольный стадион открыли на базе 162-й школы.

Футбольное поле с искусственным покрытием и место для мини-футбола, беговая дорожка, площадки для баскетбола и волейбола. А еще сектор для прыжков в длину и тренажеры. Такой "спортивный мир" площадью в 32 тысячи квадратов. Реконструкцию провели всего за лето: такие объекты сегодня торжественно открыли в каждом районе города.