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Как столица отметила День знаний
Важные и полезные подарки к 1 сентября и в Минске. Это не только новые учреждения образования - обновленная инфраструктура! Так, современные спортивные площадки появились во всех районах Минска. В Заводском, например, футбольный стадион открыли на базе 162-й школы.
Футбольное поле с искусственным покрытием и место для мини-футбола, беговая дорожка, площадки для баскетбола и волейбола. А еще сектор для прыжков в длину и тренажеры. Такой "спортивный мир" площадью в 32 тысячи квадратов. Реконструкцию провели всего за лето: такие объекты сегодня торжественно открыли в каждом районе города.
Как столица отметила День знаний - увидела Алена Витко (подробности в видео).
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