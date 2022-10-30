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Как страна перестроилась на новое ценообразование, рассказал Алексей Богданов
Важно, чтобы на полках магазинов было свое и по доступной цене, важно не зависеть от импорта. Для защиты от внешних шоков и перекосов в закладывании сверхрисков производителей, импортеров и торговли, в Беларуси начала действовать новая система регулирования цен всей потребительской корзины.
Речь идет о предельном уровне рентабельности, ограничении надбавок по всей цепочке. Магазины сделали переоценку товаров. И многие покупатели заметили: сейчас на этикетках два ценника - было и стало. Все ли успели перестроиться за 5 дней, есть ли сложности с поставкой товаров и останутся ли привычные скидки в больших универмагах? Об этом мы спросили у министра антимонопольного регулирования и торговли Алексея Богданова прямо в торговом зале. Заодно и цены посмотрели, и ассортимент (подробности в видео).
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