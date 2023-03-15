Как стратегическое партнерство Беларуси и Ирана сможет отразиться на кошельках простых белорусов

"Многое будет зависеть от практической реализации тех договоренностей, которые достигнуты. Нужно отметить, что Иран с точки зрения наращивания потенциала, наращивания торгово-экономических отношений, возможности для нашего экспорта, в случае позитивного развития событий будет отражаться положительным образом и на доходах граждан. Это на сегодняшний день еще непаханое поле, - пояснил политолог. - Почему не обнародуют подробности, которых так ждет общество и сколько каждый отдельно взятый труженик в Рогачеве, Ляховичах, Пинске, Клецке, Минске получит денег от визита в Иран? Дело в том, что и мы, и Исламская Республика Иран находимся под санкциями. Пока международная финансовая система во многом под контролем наших оппонентов, они будут делать все возможное для того, чтобы осложнить торгово-экономические отношения. Зачем нам давать им эту информацию в открытый доступ?"