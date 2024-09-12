ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Как строятся животноводческие объекты в Беларуси - 12 сентября в проекте "На контроле Президента"

В Беларуси до конца года построят по 10 новых молочно-товарных комплексов в каждой области. Это поручение Президента. Ситуацию во всех регионах отслеживает Комитет госконтроля.

Кто и как строит животноводческие объекты? И что влияет на продуктивность?

Смотрите совместный проект Комитета государственного контроля и Агентства теленовостей "На контроле Президента" в четверг, 12 сентября, сегодня после "Панорамы" на "Беларусь 1".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все