Как строятся животноводческие объекты в Беларуси - 12 сентября в проекте "На контроле Президента"

В Беларуси до конца года построят по 10 новых молочно-товарных комплексов в каждой области. Это поручение Президента. Ситуацию во всех регионах отслеживает Комитет госконтроля.

Кто и как строит животноводческие объекты? И что влияет на продуктивность?