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Как строятся животноводческие объекты в Беларуси - 12 сентября в проекте "На контроле Президента"
В Беларуси до конца года построят по 10 новых молочно-товарных комплексов в каждой области. Это поручение Президента. Ситуацию во всех регионах отслеживает Комитет госконтроля.
Кто и как строит животноводческие объекты? И что влияет на продуктивность?
Смотрите совместный проект Комитета государственного контроля и Агентства теленовостей "На контроле Президента" в четверг, 12 сентября, сегодня после "Панорамы" на "Беларусь 1".
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