Как связаны сон и иммунитет, рассказал сомнолог

Ни для кого не секрет, что здоровый сон помогает организму бороться с различными инфекциями. Если человек часто болеет, но не может понять, в чем причина, нужно задуматься, достаточно ли он отдыхает.

Сомнолог Роман Бузуноврассказал, сколько нужно спать, чтобы не болеть, и почему здоровый сон очень важен для иммунной системы. Советы специалиста публикует sb.by.

Бузунов привел данные, которые показывают, что если человек в среднем спит меньше 5 часов в сутки, то вероятность заболеть пневмонией у него в 1,7 раза выше в течение последующих двух лет по сравнению с теми людьми, которые спят 7-8 часов.

У человека в день в среднем образуется тысяча раковых клеток в организме. Иммунитет отслеживает их и уничтожает. А пик его работы приходится именно на ночное время.

"Иммунитет работает ночью, потому что днем мозг человека занят тем, что взаимодействует с внешним миром. Ему, так сказать, нет дела до раковых клеток иборьбы с ними. А вот когда человек засыпает, те области мозга, которые были ответственны за работу системорганизма днем, начинают активизировать те процессы, которые отвечают за восстановление иммунитета. Поэтомукогда человек болеет, ему нужен покой, много сна. Потому что так он быстрее восстанавливает свои силы и борется с инфекцией", - отметил врач.

Нарушения сна значительно ухудшают иммунитет

Если человек страдает хронической бессонницей, то он чаще болеет, чем другие. Он может столкнуться сразвитиемаутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит. Также повышаются риски развитиянейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Помимо этогоплохой сон связан сразвитиемнекоторых видов онкологии, а хроническая бессонница повышает риски развития психических заболеваний.

Роман Бузунов отметил, что спать нужно от7 до 9 часов, нопродолжительность нетак важна, как качество. Нужно отслеживать, просыпаетесьли выотдохнувшими ибодрыми или разбитыми иуставшими.

Для того чтобы улучшить свой сон, а тем самым поддержать иммунитет, нужно соблюдать режим, заниматься спортом в течение дня, избегать алкоголя и кофеина перед сном, придерживаться здоровой диеты и следить за своим весом.