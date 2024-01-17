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Как связаны мир, война и элиты общества - в проекте "Простая экономика"
Отсутствие войны - условия для развития культуры - этот основной принцип на церемонии вручения премий "За духовное возрождение" 9 января обозначил Президент. Что необходимо делать нам всем, белорусам? На кого в большей степени возложена ответственность за формирование образа будущего Беларуси?
Алексей Авдонин разложит скрытые взаимосвязи политики и экономики. Авторская рубрика "Простая экономика".
Как известно, формы общественного сознания, такие как искусство и культура, определяются экономическим базисом общества, или проще - развитием экономики и умением общества сохранять мир и порядок.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 января на церемонии вручения премий "За духовное возрождение" и "Беларускі спартыўны Алімп" четко заявил: "Мир - важнейшая ценность, и в Беларуси знают его цену".
Глава государства акцентировал: "Если война - все, ни о какой культуре, ни о каком производстве, о качестве речи быть не может".
Для исключения войны нам всем следует заниматься экономикой - каждому белорусу на своем месте.
Но больше все же эти требования - к элите нашей страны, тем, кто присутствовал в зале Дворца Республики на церемонии вручения премии. Именно от политических, культурных и корпоративных элит Беларуси в большей степени зависит, сможем ли мы противостоять врагу.
Лукашенко четко обозначил, что в большей степени именно на государственных людей возложена ответственность за формирование образа будущего Беларуси, сохранение культурного достояния и возрождение традиций.
Иными словами сейчас в условиях глобального противостояния и стирания национальных граней важно сохранить себя, свою идентичность, чтобы достойно белорусами зваться в будущем!
И у нас все для этого есть! Экономический базис сильный!
На 2024 год темпы роста экономики будут высокими - почти 104 процента (↑103,8%).
За счет максимальной дозагрузки мощностей, импортозамещения и выпуска новинок промышленное производство планируется увеличить на три с половиной процента.
В сельском хозяйстве стоит задача обеспечить рост производства на более чем пять с половиной процентов (↑5,6%).
Будет развиваться строительство - плюс четыре миллиона квадратных метров жилья, из которых полтора миллиона будет введено с господдержкой.
Что касается инициативы Президента "Один район - один проект", то регионы Беларуси очень заинтересованы попасть в этот пул. Начинали со 129 в 2022-м. В 24-м количество проектов возрастет до190 с более чем девятью с половиной тысячами рабочих мест.
Основой будущего роста станет хорошая динамика экспорта. Сальдо торгового баланса ожидается положительным на уровне 900 миллионов долларов. То есть мы будем зарабатывать много валюты!
Важную роль в этом сыграют интеграционные программы в рамках Союзного государства. Поставки на российский рынок - плюс 107 %.
Но главная цель союзной интеграции останется и в 2024-м году неизменной - это рост благосостояния, доходов, качества жизни белорусов и россиян.
Свыше 80 % опрошенных руководителей промышленных предприятий Беларуси заявили о сохранении стабильного уровня занятости.
А теперь о чудном саде. В Европе год начался удручающе: тысячи фермеров Германии вышли на улицу вместе со своими тракторами. К ним присоединись машинисты поездов. Берлин закрывает госграницы. Польша блокирует дальнобойщиков и фермеров из Украины. Этакая война всех против всех, идеи евроинтеграции на деле оказались лишь выдумкой. Национальные экономические интересы стали важнее синего флага со звездочками.
И, как всегда, наш Президент был прав - о какой культуре может идти речь, когда экономики нет и Европа сама на грани междоусобной войны.
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