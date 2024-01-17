Как связаны мир, война и элиты общества - в проекте "Простая экономика"

Отсутствие войны - условия для развития культуры - этот основной принцип на церемонии вручения премий "За духовное возрождение" 9 января обозначил Президент. Что необходимо делать нам всем, белорусам? На кого в большей степени возложена ответственность за формирование образа будущего Беларуси?

Алексей Авдонин разложит скрытые взаимосвязи политики и экономики. Авторская рубрика "Простая экономика".

Как известно, формы общественного сознания, такие как искусство и культура, определяются экономическим базисом общества, или проще - развитием экономики и умением общества сохранять мир и порядок.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 января на церемонии вручения премий "За духовное возрождение" и "Беларускі спартыўны Алімп" четко заявил: "Мир - важнейшая ценность, и в Беларуси знают его цену".

Глава государства акцентировал: "Если война - все, ни о какой культуре, ни о каком производстве, о качестве речи быть не может".

Для исключения войны нам всем следует заниматься экономикой - каждому белорусу на своем месте.

Но больше все же эти требования - к элите нашей страны, тем, кто присутствовал в зале Дворца Республики на церемонии вручения премии. Именно от политических, культурных и корпоративных элит Беларуси в большей степени зависит, сможем ли мы противостоять врагу.

Лукашенко четко обозначил, что в большей степени именно на государственных людей возложена ответственность за формирование образа будущего Беларуси, сохранение культурного достояния и возрождение традиций.

Иными словами сейчас в условиях глобального противостояния и стирания национальных граней важно сохранить себя, свою идентичность, чтобы достойно белорусами зваться в будущем!

И у нас все для этого есть! Экономический базис сильный!

На 2024 год темпы роста экономики будут высокими - почти 104 процента (↑103,8%).

За счет максимальной дозагрузки мощностей, импортозамещения и выпуска новинок промышленное производство планируется увеличить на три с половиной процента.

В сельском хозяйстве стоит задача обеспечить рост производства на более чем пять с половиной процентов (↑5,6%).

Будет развиваться строительство - плюс четыре миллиона квадратных метров жилья, из которых полтора миллиона будет введено с господдержкой.

Что касается инициативы Президента "Один район - один проект", то регионы Беларуси очень заинтересованы попасть в этот пул. Начинали со 129 в 2022-м. В 24-м количество проектов возрастет до190 с более чем девятью с половиной тысячами рабочих мест.

Основой будущего роста станет хорошая динамика экспорта. Сальдо торгового баланса ожидается положительным на уровне 900 миллионов долларов. То есть мы будем зарабатывать много валюты!

Важную роль в этом сыграют интеграционные программы в рамках Союзного государства. Поставки на российский рынок - плюс 107 %.

Но главная цель союзной интеграции останется и в 2024-м году неизменной - это рост благосостояния, доходов, качества жизни белорусов и россиян.

Свыше 80 % опрошенных руководителей промышленных предприятий Беларуси заявили о сохранении стабильного уровня занятости.

А теперь о чудном саде. В Европе год начался удручающе: тысячи фермеров Германии вышли на улицу вместе со своими тракторами. К ним присоединись машинисты поездов. Берлин закрывает госграницы. Польша блокирует дальнобойщиков и фермеров из Украины. Этакая война всех против всех, идеи евроинтеграции на деле оказались лишь выдумкой. Национальные экономические интересы стали важнее синего флага со звездочками.