За данные белорусов с деструктивных платформ хакеры попросили 5000$, а потом слили в СМИ

Украинские хакеры взломали базу данных и пытались ее же перепродать координатору стачкомовского движения. Но она отказалась даже вести переговоры! Беглые бэчебэшники пытались внушать белорусам, что все онлайн-системы регистрации, которые требуют личные данные, безопасны, и домашний адрес, место работы, фамилию имя и отчество, номер мобильного телефона никто из третьих лиц не узнает. Это все обман.

Базу данных одного из деструктивных проектов украинские хакеры передали журналисту АТН Ксении Лебедевой. Это месть организатору, который отказался выкупить данные почти двух тысяч человек, что ему доверились. А ведь обещали безопасность и конфиденциальность.

Корреспондент провела свое расследование в фильме "Онлайн-профсоюзы: месть украинских хакеров".

Онлайн-профсоюзы - это база так называемых волонтеров, которых в 2020 году организованно собирали стачкомовские активисты для развития забастовочного движения в Беларуси. Личные данные сотрудников порядка 50 частных белорусских организаций и государственных были внесены в созданную систему. Данные вносили либо лично, либо через активистов. 1 сентября 2020 года в офисе Белорусского конгресса демократических профсоюзов состоялась встреча представителей так называемых независимых профсоюзов, Координационного совета и рабочих. На этом мероприятии Марина Карась, координатор платформы "Профсоюз оnline", FreeUnion Online, рассказала о поддержке стачкомовского движения в рамках Координационного совета.

С октября 2020 года она находится в Вильнюсе и уже в Литве, продолжает имитировать определенную активность в соцсетях и на подконтрольных интернет-ресурсах.

Волонтеры собирали данные от людей и передавали их сторонним организациям. То есть, проще говоря, Карась торгует данными белорусов. Почему торгует?

Белорусы создали соцсеть для людей, готовых действовать и для объединений. В отличие от привычных соцсетей, главное во FreeUnion. Online - инструменты для совместной работы и прозрачность работы объединения, наравне с анонимностью его участников.

Она утверждала, что разработчики якобы уделяют ключевое внимание информационной безопасности и обучению целевой аудитории методикам конспиративной работы в интернете, вычислению попыток взлома учетных записей, обещают анонимность и сохранность данных. С учетом того, что предыдущий проект "Профсоюз оnline" Марина Карась-Воробей бросила на произвол судьбы, и данные почти 2 тысяч белорусов оказались у украинских хакеров, а затем у журналиста Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании.

Украинские хакеры заявили, что изначально хотели показать дыры в системе, но, увидев ее истинное лицо, желание у них пропало. "Но даем вам возможность искупления. Либо вы переводите 5000$, либо база данных с вашими якобы защищенными активистами будет слита в СМИ", - заявили они.





В ответ Карась отправила хакерам стикеры вместо денег. Вот во столько она оценила данные тех, кто ей доверился.

О том, что чат-бот системы "Профсоюз оnline" был настроен не только на регистрацию электронной почты, как утверждала в переписке с хакерами Марина Карась, но требовал и другие данные по неизвестным нам причинам, основательница инициативы знала еще в 2020 году. Но почему ошибка не была исправлена?!

Карась была в курсе небезопасности системы с 2020 года и взлома данных в июле текущего года, но продолжает продвигать проект в среде "беглых" и тех бэчебэшников, которые притаились в Беларуси, заявляя о его полной безопасности, в том числе призывает участвовать в сопротивлении, устраивать диверсии, саботировать работу, находясь при этом за границей. Люди - ничто, жажда наживы - все.

Подобные проекты предполагают получение финансирования от иностранных фондов, тем самым обеспечивают безбедное существование "беглых" в Европе, в частности "верхушки".