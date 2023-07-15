Как трансформируется медийное поле Европы, и кто теперь главный диктатор на континенте - подробности 16 июля в проекте "Клуб редакторов"

Саммит НАТО - что у белорусских границ обсуждали лидеры альянса войны. Что за черта, которую даже они опасаются переступить?

Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают самые важные события недели. Почему Зеленскому начинают закручивать кран поставок, а само участие президента Украины в форуме специалисты оценивают как провальное? Просто бизнес - настоящие цели альянса уже даже не скрываются.