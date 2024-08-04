Полоцк - жемчужина белорусской государственности, исторический центр страны. Там развивают промышленный, историко-культурный, духовный и туристический потенциал. На особом контроле находится благоустройство территорий.

Как туристы изучают историю Полоцкого района вплавь и какие "жемчужины" скрывает город на Западной Двине, рассказала Елизавета Синяк в рубрике "Место для жизни".

Александра и Андрей - коренные жители Полоцка - вместе 11 лет, и за этот период пробовали себя в разных направлениях: от масс-медиа до торговли. А почти два года назад добавили щепотку сладости - открыли первую пышечную в городе.

Мы работаем с моими родителями. Папу я называю эйчаром. Мама у нас бухгалтер. Я занимаюсь маркетинговой частью, рекламой. Также мы плотно участвуем в жизни города, проводим мастер-классы для детей. Александра Гамзюк, владелец пышечной, жительница г. Полоцка

Сегодня ароматное лакомство с хрустящей корочкой выбирают жители и гости города, чтобы лучше "распробовать" местные достопримечательности.

Полоцк называют колыбелью белорусской государственности. Оттуда берут корни история и культура нашей страны. А хронику края можно изучать даже по памятникам, которые расположены по всему городу.

Вдоль Проспекта Франциска Скорины можно встретить уникальный для всего мира памятник "Букве Ў", которая есть только в белорусском алфавите. И это своеобразный символ самобытности нашего языка.





Полоцк не только город-музей, но и город музеев. Там больше десятка исторических точек. С помощью детского музея, например, юные посетители проходят через машину времени, отправляются в Антарктиду и даже попадают в "сказочную страну".

"В музее три экспозиционных зала. Первый посвящен изобретениям, второй - коллекционированию: представлены фотоаппараты, самовары", - рассказала старший научный сотрудник детского музея г. Полоцка Екатерина Говенько.

Историю края можно изучать не только в музеях, но и на берегу Западной Двины. Когда вечернее солнце лениво заваливается за макушки деревьев, на воду садятся разноцветные судна. Это Полоцкий клуб байдарочников.





Константин Карасев - гребец со стажем. Уже больше 30 лет рассекает водные просторы. В прошлом - профессиональный спортсмен, а последнюю пару лет посвятил театру.

В нашем регионе очень много рек. Не всегда знаешь, что тебя на маршруте ждет. На Нещерде группу спецназа можно проверять и на Мяделке. Попали в переделку такую, что 6 км мы шли 6 часов. Константин Карасев, житель г. Полоцка

Такой вид активного туризма захватывает не только любителей экстрима. Подойдет и для новичков. Предлагают даже отдельные сплавы с четвероногими.

"У нас огромное количество маршрутов, но самые популярные - по г. Полоцку. Сплав проходит с экскурсоводом, который рассказывает интереснейшие истории о городе. Здесь открывается картинка, которая не видна с суши", - заметил руководитель походов клуба байдарочников Николай Марченко.

Есть в Полоцке и необычные увлечения. Алексей Шикуло живет в поселке Фариново Полоцкого района. Там же он трудится на заводе технологических металлоконструкций - старший мастер покрасочного участка. И такой род занятий удачно сочетает с бердвотчингом.

По словам Алексея, особый азарт в хобби привносят турниры: "В Беларуси проводят чемпионаты по бердвотчингу. На прошедшем весеннем турнире мы с моей подругой смогли определить и сфотографировать более 50 видов птиц.





А виды выпускаемой продукции на предприятии, где работает житель поселка, даже сложно сосчитать. Новополоцкий завод технологических металлоконструкций работает на заказ. Ежемесячно общий объем производства - больше 1 тыс. т продукции. Сферы, где востребован такой товар, разные: от сельского хозяйства и нефтепереработки до гражданского строительства. Акцент делается и на импортозамещение.

Если раньше мы закупали сварной решетчатый настил в Германии и Польше, то сегодня этот инновационный продукт с достаточно большой добавленной стоимостью мы производим здесь и поставляем на крупнейшие предприятия Беларуси и России - в основном на объекты, связанные с нефтехимией, нефтепереработкой, газодобычей. Иван Свирко, первый заместитель гендиректора, главный инженер Новополоцкого завода технологических металлоконструкций

"Есть карьерный рост, хороший заработок. Если взять данные Белстата по средней зарплате в Беларуси, то этот завод держит уровень, местами даже больше иногда", - отметил оператор станков с программным управлением Новополоцкого завода технологических металлоконструкций Константин Тулей.

Развитие регионов во многом зависит и от слаженной работы агропромышленного комплекса. Филиал "Весна-энерго" удерживает передовые позиции не только в Полоцком районе, но и в области.

"На роботах у нас проводится раздой первотела. Отдельная корова высокоудойная в пик молочной продуктивности дает 60 л. Какое время ей выбрать для доения, корова определяет сама. Большой плюс здесь - индивидуальное получение комбикорма", - отметила главный зоотехник филиала "Весна-энерго" РУП "Витебскэнерго" Валентина Троцкая.





Индивидуальный подход в хозяйстве и к зеленым культурам. На 4 га располагаются томаты, огурцы, зелень. В этом году закончили модернизацию, и теперь вся площадь находится под искусственным освещением. А Домики под стеклянными крышами - пример, где в дуэте сплетается нелегкий труд и любовь к своему делу.

"Каждые 10 дней мы сдаем огурцы и томаты в лабораторию, которая нам делает анализы на соответствие качества: показатели по нитратам, яйцам гельминтов, тяжелым металлам", - рассказал замдиректора филиала "Весна-энерго" РУП "Витебскэнерго" Юрий Ахраменок.

Хороший инвестиционный климат наблюдается и в развитии всего района.

В микрорайоне "Аэропорт", где порядка 30 тыс. населения, отсутствовала поликлиника. Мы долго над этим вопросом работали, но уже сегодня приступили к строительству новой поликлиники со стоматологией. Мы рассказываем населению, какие у нас планы, проблемы. Много вопросов было с ЖКХ. У нас есть окраины, где, к сожалению, есть гравийные, грунтовые улицы. Планируем свою программу благоустройства отдаленных микрорайонов. Игорь Маркович, председатель Полоцкого райисполкома

"За последние пять лет введено в эксплуатацию более 140 тыс. кв. м жилья, из которых треть - индивидуальное жилищное строительство", - констатировала начальник отдела архитектуры и строительства Полоцкого райисполкома Татьяна Богданович.