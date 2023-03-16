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Как "ТУТ БАЙ" поддержал мужчину, который избил ребенка за георгиевскую ленточку на рюкзаке
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ТУТ БАЙ" (признан в Беларуси экстремистским) в свое время стал прорывным проектом, не похожим ни на что, существующее до этого в Беларуси. Складывалось впечатление, что там есть и творческая свобода, и особая энергия, есть баланс. Однако за ширмой создания видимого баланса интересов шла совсем другая игра. И в определенный момент лайнер под названием " ТУТ БАЙ" начал погружаться в пучину проблем, которые создали те, кому достался штурвал.
2015 год портал встретил уже далеко не с первой порцией неприятностей. На этот раз его сотрудники, традиционно занимая русофобскую позицию, висели на волосок от реального уголовного дела. Тогда, в конце сентября 2014 года, в крупном торговом центре Минска произошел конфликт, который в том числе стал своеобразным итогом работы "
ТУТ БАЙ" под руководством Марины Золотовой, главного редактора интернет-ресурса, за 2013-2014 гг.
Если вкратце: мужчина избил ребенка лишь за то, что на его рюкзаке была закреплена георгиевская ленточка. Обе стороны конфликта написали заявления в милицию: мать ребенка - о нападении мужчины на ее сына, мужчина - о нападении матери на него. В реальности мать просто заступилась за ребенка,мужчина впоследствии принес ей свои извинения. Портал при этом занял позицию нападавшего: подал информацию так, что его действия, по версии "
ТУТ БАЙ", были справедливы и обоснованны. Золотова просто поддержала русофобский тренд, продвигаемый тогда в редакции. Интернет-ресурс получил официальное предупреждение за распространение материалов, которые могли повлечь разжигание социальной вражды. Предупреждение заставило взять деятельность Золотовой под контроль. Юрий Зиссер, основатель ресурса, поначалу пытался выставить произошедшее как некоторую случайность, но когда ему объяснили масштабы проблемы, владелец " ТУТ БАЙ" традиционно отошел в сторону и постарался максимально дистанцироваться от ситуации.
Понимая, что из-за деятельности портала могут быть проблемы у всего бизнеса, Зиссер создал 8 новых юридических лиц, а "
ТУТ БАЙ" вывел из структуры своего главного на тот момент актива ("Надежные программы"), чтобы портал в случае отклонения от планане потянул за собой на дно весь бизнес.
Сам по себе "
ТУТ БАЙ" всегда был убыточен, никогда не приносил денег. В топ-менеджменте бытовала такая формулировка, что это очень дорогая игрушка Юрия Зиссера. Она существовала за счет другого его бизнеса.
Подробности этой и других громких историй, которые рассказали сами бывшие сотрудники "
ТУТБАЙМЕДИА", смотрите в большом фильме АТН "Бай-бай, ТУТБАЙ".
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