Как "ТУТ БАЙ" поддержал мужчину, который избил ребенка за георгиевскую ленточку на рюкзаке

Если вкратце: мужчина избил ребенка лишь за то, что на его рюкзаке была закреплена георгиевская ленточка. Обе стороны конфликта написали заявления в милицию: мать ребенка - о нападении мужчины на ее сына, мужчина - о нападении матери на него. В реальности мать просто заступилась за ребенка,мужчина впоследствии принес ей свои извинения. Портал при этом занял позицию нападавшего: подал информацию так, что его действия, по версии " ТУТ БАЙ ", были справедливы и обоснованны. Золотова просто поддержала русофобский тренд, продвигаемый тогда в редакции. Интернет-ресурс получил официальное предупреждение за распространение материалов, которые могли повлечь разжигание социальной вражды. Предупреждение заставило взять деятельность Золотовой под контроль. Юрий Зиссер, основатель ресурса, поначалу пытался выставить произошедшее как некоторую случайность, но когда ему объяснили масштабы проблемы, владелец " ТУТ БАЙ " традиционно отошел в сторону и постарался максимально дистанцироваться от ситуации.

Оперативный сотрудник