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Как у минчанки похитили доступ к аккаунтам в Telegram

Похищали доступ к аккаунтам в Telegram под видом бесплатных фотосессий. Во всех случаях в популярном мессенджере минчанкам приходило сообщение с приглашением на бесплатную фотосессию. Чтобы выбрать тематику съемки, необходимо было пройти по ссылке, которая вела в браузер.

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