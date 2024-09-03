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Как у минчанки похитили доступ к аккаунтам в Telegram
Похищали доступ к аккаунтам в Telegram под видом бесплатных фотосессий. Во всех случаях в популярном мессенджере минчанкам приходило сообщение с приглашением на бесплатную фотосессию. Чтобы выбрать тематику съемки, необходимо было пройти по ссылке, которая вела в браузер.
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