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Как уберечь детей от травм в быту, на воде, при пожарах и ДТП - обсудили в Минске

Безопасность детей в приоритете. О травматизме несовершеннолетних в быту и на воде, при пожарах и ДТП говорили сегодня в столице. Встреча объединила медиков и представителей ГАИ, прокуратуры и Следственного комитета. За 6 месяцев этого года во время аварий в Минске пострадали более 30 детей. На первом месте статистики - уличные травмы, затем бытовые и спортивные.

Фиксируются также падения детей из окон. Только за этот год в столице три таких случая. Причина - недосмотр взрослых.

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