Как уберечь детей от травм в быту, на воде, при пожарах и ДТП - обсудили в Минске

Безопасность детей в приоритете. О травматизме несовершеннолетних в быту и на воде, при пожарах и ДТП говорили сегодня в столице. Встреча объединила медиков и представителей ГАИ, прокуратуры и Следственного комитета. За 6 месяцев этого года во время аварий в Минске пострадали более 30 детей. На первом месте статистики - уличные травмы, затем бытовые и спортивные.