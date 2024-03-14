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Электрические лужи - как уберечь себя и своих близких от опасности поражения электрическим током в зонах подтопления

Электрические лужи - как уберечь себя и своих близких от опасности поражения электрическим током в зонах подтопления

Министерство энергетики Беларуси напоминает о правилах электробезопасности в период весеннего паводка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службуМинэнерго.

"Чтобы уберечь себя и своих близких от опасности поражения электрическим током, необходимо проявлять особую осторожность вблизи энергообъектов в зонах подтопления. Приближение к таким объектам на расстояние менее 8 м создает высокие риски получения электротравм. Размывание грунта может привести к повреждению опор и проводов линий электропередачи, нарушениям работы трансформаторных подстанций. Вблизи могут образовываться так называемые "электрические лужи", представляющие смертельную опасность", - рассказали в пресс-службе.

В случае подтопления жилых домов необходимо отключить электропитание. Не стоит самостоятельно пытаться устранить повреждения в электрооборудовании. Использовать розетки в домах после подтоплений можно только после их полного высыхания.

Особую осторожность необходимо соблюдать при передвижении под ЛЭП на плавсредствах в зонах подтопления. Из-за подъема воды расстояние между водной поверхностью и проводами сокращается, что увеличивает риски получения электротравмы. Удар током можно получить, даже не касаясь токоведущих частей.

В случае обнаружения нарушений (искрения или обрыва проводов, повреждения опор, дверей трансформаторных подстанций и электрических щитов) необходимо сообщить об этом по единому номеру аварийной службы электросетей - 144.

Фото: pixabay.com

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