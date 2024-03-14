Электрические лужи - как уберечь себя и своих близких от опасности поражения электрическим током в зонах подтопления

Министерство энергетики Беларуси напоминает о правилах электробезопасности в период весеннего паводка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службуМинэнерго.



"Чтобы уберечь себя и своих близких от опасности поражения электрическим током, необходимо проявлять особую осторожность вблизи энергообъектов в зонах подтопления. Приближение к таким объектам на расстояние менее 8 м создает высокие риски получения электротравм. Размывание грунта может привести к повреждению опор и проводов линий электропередачи, нарушениям работы трансформаторных подстанций. Вблизи могут образовываться так называемые "электрические лужи", представляющие смертельную опасность", - рассказали в пресс-службе.



В случае подтопления жилых домов необходимо отключить электропитание. Не стоит самостоятельно пытаться устранить повреждения в электрооборудовании. Использовать розетки в домах после подтоплений можно только после их полного высыхания.



Особую осторожность необходимо соблюдать при передвижении под ЛЭП на плавсредствах в зонах подтопления. Из-за подъема воды расстояние между водной поверхностью и проводами сокращается, что увеличивает риски получения электротравмы. Удар током можно получить, даже не касаясь токоведущих частей.



