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Что делать, если вас укусил клещ

Количество обращений в медучреждения с жалобами на укусы клещей не уменьшается. Лето - пиковое время риска встречи с паразитами. В большинстве случаев это происходит в лесных массивах, однако нельзя исключать вероятность укусов и в городской средеили на приусадебном участке.

Клещи - переносчики серьезных заболеваний. При обнаружении паразита на телеследует срочно обратиться к врачу.

Самое главное - это достаточно оперативно удалить клеща. Это можно сделать, обратившись в организацию здравоохранения. Если возможности оперативного обращения нет, клеща можно удалить самостоятельно при помощи пинцета или нитяной петли. Но в любом случае, обратились вы сразу в медучреждение или нет, вы все равно должны получить консультацию врача-специалиста для назначения профилактического лечения.
Алла Дашкевич, заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья

Чтобы предупредить неприятную встречу, санитарные службы в течение всего сезона проводят обработку парковых зон от клещей.

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