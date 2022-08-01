Что делать, если вас укусил клещ

Самое главное - это достаточно оперативно удалить клеща. Это можно сделать, обратившись в организацию здравоохранения. Если возможности оперативного обращения нет, клеща можно удалить самостоятельно при помощи пинцета или нитяной петли. Но в любом случае, обратились вы сразу в медучреждение или нет, вы все равно должны получить консультацию врача-специалиста для назначения профилактического лечения.

Алла Дашкевич, заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья

