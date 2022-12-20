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Как убрать лед с лобового стекла автомобиля без скребка и щетки - простой и проверенный способ

Как убрать лед с лобового стекла автомобиля без скребка и щетки - простой и проверенный способ

Зимой автолюбители часто сталкиваются с проблемой, когда лобовое стекло покрывается плотной коркой льда. Использование скребка не всегда безопасно. Ведь чем сильнее мороз, тем больше вероятность случайно оставить царапину или скол на стекле, пишет belnovosti.by, потомучто стекло становится более хрупким и чувствительным даже к слабым ударам.

Автоэксперты раскрыли хитрость, которая поможет очистить лобовое стекло ото льда без лишней физической силы и риска повредить поверхность.

Итак, щетку или скребокзаменяем на пульверизатор с раствором, который можно приготовить в домашних условиях.

Средство для борьбы с ледяной коркой готовится так:

200 мл спирта соединяют со 100 мл уксуса и доливают 50 мл воды.

Перемешиваем и опрыскиваем лобовое стекло. Далее ждем - через несколько минут лед начнет откалываться большими кусками, уверяют эксперты.


Фото:pixabay.com

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