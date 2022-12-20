Как убрать лед с лобового стекла автомобиля без скребка и щетки - простой и проверенный способ

Зимой автолюбители часто сталкиваются с проблемой, когда лобовое стекло покрывается плотной коркой льда. Использование скребка не всегда безопасно. Ведь чем сильнее мороз, тем больше вероятность случайно оставить царапину или скол на стекле, пишет belnovosti.by, потомучто стекло становится более хрупким и чувствительным даже к слабым ударам.