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Как удается нейтрализовать новые вызовы - в проекте "Диспозиция"
Похоже, в своих информационных и политических играх Запад окончательно перешел на черные клавиши. Правда со стороны ЕС сегодня не то что в дефиците, скорее - нечто исключительное и даже удивительное. В тренде - абсурд. Но вот что касается силы, здесь шаги вполне реальные и опасные.
Как удается нейтрализовать новые вызовы и кто это будет делать завтра? Узнаем в проекте "Диспозиция".
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