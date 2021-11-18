Как удается нейтрализовать новые вызовы - в проекте "Диспозиция"

Похоже, в своих информационных и политических играх Запад окончательно перешел на черные клавиши. Правда со стороны ЕС сегодня не то что в дефиците, скорее - нечто исключительное и даже удивительное. В тренде - абсурд. Но вот что касается силы, здесь шаги вполне реальные и опасные.