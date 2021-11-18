ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Как удается нейтрализовать новые вызовы - в проекте "Диспозиция"

Похоже, в своих информационных и политических играх Запад окончательно перешел на черные клавиши. Правда со стороны ЕС сегодня не то что в дефиците, скорее - нечто исключительное и даже удивительное. В тренде - абсурд. Но вот что касается силы, здесь шаги вполне реальные и опасные.

Как удается нейтрализовать новые вызовы и кто это будет делать завтра? Узнаем в проекте "Диспозиция".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все