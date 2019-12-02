Как удалить пятна с пуховика?

К сожалению, никто не застрахован от неприятных случайностей, которые могут привести к появлению на любимом пуховике жутких пятен. Наши советы смогут выручить в этой ситуации.



Малозаметные пятна с пуховика удалит любое мыльное средство, нанесенное на тряпочку. Достаточно просто потереть пятно и затем почистить сухой тряпкой.



Жирные пятна с пуховика лучше убирать с помощью бензина. Для этого ткань следует отпарить, нанести на тряпочку бензин, смочить пятна, а потом посыпать их содой или мелом. Через пару минут просто стряхнуть порошок.



Есть также универсальное средство, которое можно применять для борьбы с любыми пятнами на пуховике. Это смесь воды, нашатырного спирта и моющего средства для посуды. Нужно смешать все компоненты, взбить жидкость, чтобы образовалась пена, нанести эту пену на губку и смочить ей пятна на одежде.



Отчистить пуховик от пятен поможет и стеклоочиститель в спрее. Его просто нужно нанес-ти на загрязнения, а потом убрать остатки пены при помощи чистой сухой губки или тряпки.



И наслаждайтесь любимой, а главное, чистой одеждой.



