Как удалось обуздать инфляцию - во Дворце Независимости сегодня состоялось большое совещание с правительством и губернаторами

Справедливые цены, широкий ассортимент и никакого дефицита. Таковы простые и понятные требования Президента к товарам в магазинах. Во Дворце Независимости сегодня состоялось большое совещание с правительством и губернаторами. Обсуждали, как удалось обуздать инфляцию.

Жесткая задача сделать это была поставлена перед экономическим блоком страны 4 месяца назад. К разработке системы регулирования ценообразования подключились парламентарии, контролеры, профсоюзы, местная власть. Александр Лукашенко подчеркнул, что речь не о том, чтобы снижать цены "именем революции", а разумно регулировать (искать резервы и возможности, чтобы не допустить их роста).

Оказалось, что это возможно. Прошло все не без шероховатостей, но в итоге удалось замедлить инфляционные процессы. За прошлый год рост цен в районе 12 %, в этом планируется 7. Александр Лукашенко не скрывает детали специально подготовленной для него справки. Ничего не прячет, говорит о недостатках. Они есть. Но справедливости ради - идем непроторенной дорогой, когда мировая экономика захвачена рыночными подходами.

Слепо отдать все на откуп рынку (и это мнение Президента, и жизнь подтверждает) - "было бы неверно". Ценообразование - это основа справедливого мира в Беларуси. Наталья Бреус продолжит.

Перед началом встречи у Президента кулуары шумят. Хотя вопрос, что там с ценами, то и дело всплывает в любом коллективе. Размах совещания только подтверждает - дело касается каждого, в магазины ходят и министр, и рабочий. Так что к решению вопросов с ценами причастны на всех уровнях госуправления.

А. Лукашенко актуализировал задачи перед органами власти

Взять цены под контроль было поручением главы государства. Все отразили в директиве, подписанной еще осенью. В итоге в стране выкристаллизовали четкую систему контроля за ценообразованием. Как все работает и что это нам дает, обсуждают сегодня. Президент, казалось бы, начнет издалека.

"Все мы привыкли к тому, что "демократия и свободный рынок спасут мир". Откуда это пришло после долгого периода декларативных цен в Советском Союзе и регулирования всех и всего. Откуда это пришло? Риторический вопрос. Американцы, Запад нас всегда к этому толкали: демократия, демократия, права человека! Читай: "Что хочу, то и ворочу в стране, что хочу, то говорю". А потом 2020 год, помните… Вот и вся демократия", - сказал глава государства.

В этой связи Президент привел еще одну параллель: "Соединенные Штаты Америки нас упрекали в том, что выборы неправильно провели. Там тоже причиной неурядиц и столкновений явились результаты выборов. Чем закончились? Стрельбой. Я всегда привожу этот пример красноречивый - застрелили девчонку, которая три или четыре войны прошла, защищая интересы США. Никто не посчитался ни с чем. Никакие права, никакая демократия. При этом я не осуждаю тех защитников высшего органа власти, того здания, на которое осуществлялось нападение. Я не осуждаю, это их проблемы. Но за что же нас тогда осуждали".

Президент: Давайте мы будем соблюдать свои интересы - нашего народа

Осуждений и критики за контроль над ценами тоже хватило с лихвой. Но в Беларуси выбрали не слепую руку рынка, а твердую руку власти. Не прогадали. Парадокс ведь в чем - нам Запад настойчиво предлагает копировать их экономические ценности. А сам творит что хочет.

Еще один пример, еще более важный для рыночников - санкции, которые Запад наложил на Российскую Федерацию, а заодно и на Беларусь, чтобы россияне через нее не смогли обойти эти санкции. "Почему был установлен некий потолок цен на главный товар Российской Федерации? И не только на этот. Я имею в виду нефть, а затем и нефтепродукты. Почему Запад и США начали регулировать цены на нефть и нефтепродукты? Рыночная же в мире экономика", - поставил вопрос глава государства.

"Я это вам напоминаю и говорю, чтобы вы понимали, что мы должны жить собственным умом в своей стране и делать все так, как выгодно нашему народу. Если мы видим необоснованный рост цен и что нувориши, вчера появившиеся только неизвестно откуда, создав свои сети в торговле и так далее, начали набивать карманы, когда заработная плата у рядовых работников компании 500 долларов, а у них в 46 или 60 раз больше. Это что, нормально?" - отметил белорусский лидер.

"Хочу, чтобы вы понимали, что мое требование остается неизменным. Этим самым - двумя примерами, а их масса, - я вам доказал, что никакой демократии у них нет, никаких прав человека, никакого свободного рынка и свободного ценообразования. Они действуют исключительно в собственных интересах. Так давайте и мы, насколько это возможно, будем соблюдать свои интересы - нашего народа. В социальном государстве, где все для народа", - подчеркнул Александр Лукашенко.





Удалось существенно замедлить инфляционные процессы в стране

Система контроля за ценообразованием коснулась всех - и производителей, и импортеров, и торговли. Прописали детальный порядок надбавок, определили перечень товаров, подпадающих под регулирование. Исключить необоснованное завышение цен - такой была главная цель. Инфляцию удалось обуздать.

"Нам удалось существенно замедлить инфляционные процессы в стране. В IV квартале после решительных действий в 2022 году зафиксирована дефляция почти в 2 %. То есть произошел откат цен", - констатировал Александр Лукашенко.

"Когда собирались в прошлый раз, правительство прогнозировало годовую инфляцию примерно в 20 %. Это страшная инфляция была бы. Но с учетом принятых мер ее удалось снизить хотя бы до 12-13 % по результатам 2022 года", - сказал белорусский лидер. "Есть товары, которые подешевели. И их список значительный. Это в том числе гречка, рис, макаронные изделия, растительное масло, чай, натуральный кофе, парфюмерия и косметика, телевизоры и так далее. Тем не менее на фоне борьбы с повышением цен от 1 % до 4 % стали дороже товары повседневного спроса. Это молоко, кефир, творог, другая молочная продукция, масло, мясо, яйца и даже детское питание. Все это говорит о том, что новая система регулирования требует дальнейшего совершенствования и, как в правительстве говорят, донастройки", - обратил внимание глава государства. Президент заявил, что собрал широкий состав участников совещания, чтобы наметить следующие шаги по сдерживанию цен и выходу на поставленную задачу - инфляция не более 7-8 % за текущий год.

Президент: Цены на импортные товары должны быть по карману белорусским гражданам

Вся эта история с директивой это не о том, чтобы зажать гайки и просто снижать цены "именем революции", а о том, чтобы исключить их необоснованный рост где только это возможно. Припавшие ценники на некоторые товары - скорее, приятный побочный эффект. Уменьшать издержки и искать резервы должны и производители, и торговля.

"Нам удалось не допустить пустых полок и вернуть разнообразие ассортимента за счет прихода на белорусский рынок новых поставщиков, в основном из дружественных нам России и Турции. Но это не повод успокаиваться. Цены на импортные товары должны быть по карману нашим гражданам, особенно, если что-то мы не производим сами". Импорт, обратил внимание Александр Лукашенко, также должен быть под жесточайшим контролем. "Ибо он повалит весь внутренний ваш рынок", - предупредил Президент.

"Возникли неравные условия для отечественных производителей и импортеров, что способствует реализации преимущественно зарубежной продукции. Импортеры имеют возможность формировать выгодную для себя цену за пределами страны и получают большую прибыль, - сказал Александр Лукашенко. - Я отлично понимаю, что любая система мер регулирования - это живой организм, который меняется с учетом внутренних и внешних факторов. То есть не все зависит от нас в стране. Но я и не ставлю такой задачи, чтобы мы весь мир регулировали. Моя задача и ваша в том числе - контроль за процессами, которые происходят в границах нашей Беларуси. Иногда позитивные изменения допустимо ускорить, что называется, вручную".

А. Лукашенко поручил журналистам встряхнуть КГК и правительство по вопросу зарплат "великих" деятелей в торговле

Нарушения в ценообразовании, как показали проверки,- не носят массовый характер. Но случаи были - надбавки и наценки завышались в разы. Госконтроль реагирует на это жестко. Это быстро отрезвляет. Еще осенью от Президента прозвучало, что торговые сети должны умерить свои аппетиты. Сети в целом, их руководители и собственники в частности.

Обращаясь к представителям СМИ, глава государства сказал: "Вы, пожалуйста, Комитет госконтроля и правительство встряхните так, чтобы они вам назвали все факты, где в 30-40 раз "великие" деятели, руководители получают зарплату выше, чем обычный продавец и другие. А потом бегают по сетям и кричат: "Ах, Президент задавил!" Бунт поднимают. Хотят этих бедолаг приподнять и опять устроить какую-то бучу".

"Но опыт у меня есть, как с этой бучей разбираться. И будут разборки жесточайшие. Поэтому до людей - продавцов - надо довести: вот 800 или 1 тыс. рублей ваша зарплата, а вот 50-60 тысяч зарплата у этих так называемых владельцев".

Умерить "аппетиты" в торговле

Соотношение зарплат работников и руководящего состава более-менее соблюдается. Но кое-где так и остался приличный разрыв.

"Кто-то получает 147 тыс. рублей, кто-то получает 98, кто-то получает 36. "Если бы был соответствующий рывок и по зарплатам служащих, но этого не происходит. А если брать экономический итог работы сетей, то за 2022 год по прибыли они сработали в два раза больше, чем в 2021 году. То есть ресурсы у них есть", - констатировал председатель КГК. "Если брать зарплату кассиров, то это Br800-1200. И я бы не сказал, что она растет семимильными шагами в зависимости от той прибыли, которую получает та или иная торговая сеть. Этот вопрос социальной справедливости, который поднимает Президент, должен быть решен", - подчеркнулпредседатель Комитета госконтроля Василий Герасимов/

В итоге это был очень подробный анализ ситуации. Для главы государства подготовлена специальная справка. Александр Лукашенко детали отчета не скрывает - выдает в эфир. Ничего не прячет, говорит о недостатках. Они есть. Но справедливости ради - идем непроторенной дорогой, когда мировая экономика захвачены рыночными подходами. Почувствовали сложность переходного периода. Но важен итог - инфляция не скакнула свыше за 20 % - удержались на 12 %. В этом году будет в районе 7 %.

"Ежемесячные темпы прироста цен отечественных производителей потребительских товаров лишь замедлились, но не остановлены. Я и не настаиваю на том, чтобы цены были остановлены. Потому что при такой международной инфляции остановка цен обернется дефицитом на полках. Но необоснованный бешеный рост не должен быть", - сказал Президент.

Недостаточно проработанным Президент назвал механизм определения цен в сфере производства по индивидуальным заказам, например, по мебели. "Мелкому бизнесу нужно готовить пакет документов в орган власти для согласования цены по каждому новому виду продукции. Дурь жесточайшая. Я вас предупреждал: этого быть не должно. Правила установили, пусть они сами определяют цену", - потребовал глава государства.

А. Лукашенко: Справедливость - в этом суть нашей политики

Пристальный взгляд государства за ценообразованием - это не сиюминутный запрос общества, не дань конъюнктуре и не популизм. Это надолго. Систему шлифуют и спускать тему на тормозах никто не намерен. Президент по ходу разговора признается, что мыслит не столько экономическими категориями, сколько интересами людей. Сегодня дискуссия о том, как донастроить систему.

Обращаясь к участникам мероприятия, глава государства подчеркнул: "Я вас предупреждаю: отступления от этого быть не может. В этом суть нашей политики - справедливость".

Президент заметил, что в нынешней непростой ситуации в мире и вокруг Беларуси можно было бы попытаться списать некоторые недостатки на санкции, внешнее давление и прочее. "Действительно, это одна из причин того, что внутри страны у нас происходит. Но это не причина, чтобы все свалить в одну кучу и сказать: мы тут ни при чем. Оказывается, причем. И практика за четыре месяца показала, что причем. Когда взяли под контроль, в среднем цены опустились почти на 3 %", - сказал белорусский лидер.

Президент заметил, что "ипэшники начали какой-то шум" в связи с введением для них новых правил работы. Однако причин для какого-либо недовольства Александр Лукашенко не находит. Ведь индивидуальных предпринимателей государство заранее предупредило о готовящихся нововведениях, был предусмотрен переходный период для того, чтобы они могли подготовиться. "А что мы неправильно сделали? Столько времени прошло - четверть века я с этим телепаюсь… И отступали, так и сяк работали с этими ипэшниками", - сказал белорусский лидер.

По его мнению, настало время, чтобы выравнять условия хозяйствования. "Как может работать, к примеру, наша легкая промышленность, если тряпки и прочее везут (индивидуальные предприниматели - прим. tvr.by) из-за рубежа в десять раз дешевле? А почему дешевле? Потому что налоги не платят так, как платят в легкой промышленности, - одна из причин", - обратил внимание Президент.

"Мы никого не душим, никаких ипэшников мы не выталкиваем (с отечественного рынка - прим. БелТА). Но мы их ставим в равные условия. Работаешь - плати налоги как все ", - сказал Александр Лукашенко.

А. Лукашенко: Ценообразование - это основа справедливого мира в Беларуси

Власть ответственно подходит к своей глобальной миссии - создать равные условия для работы, защитить людей и экономику. На санкции и трудности не кивают и игрокам на рынке, да, тоже не советуют.

Глава государства подчеркнул, что идет глобальный передел мира, его переформатирование. "Он не будет таким, как вчера. Не говоря уже о том, каким был позавчера. Кто делит этот мир? Не мы же. Мы - участники этой дележки, на которых нацелены хищнические взгляды крупных государств. И кто будет в результате этого неоколониализма владеть частями мира - вопрос. Что делать нам в этой ситуации? Надо пройти аккуратно этот период, сохранить себя. А сохраним только тогда, когда будет внутренняя стабильность", - обратил внимание белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что в этих вопросах есть понимание со стороны белорусского общества, люди видят непростую ситуацию в некоторых соседних странах, помнят о пандемии, когда производство в ряде стран остановилось, и ее последствиях, в том числе о вертолетных деньгах, ставших причиной внешней, завозной инфляции в Беларусь. Александр Лукашенко предупреждал об этих рисках заранее, как и о том, что ситуацией попробуют воспользоваться отдельные категории внутри страны, взвинтив цены. "Так вот, надо их привести в чувство, дать понять, что сегодня вопрос больше, чем цены. Это основа справедливого внутреннего порядка и мира в нашей стране", - заявил глава государства.

"Ценообразование - это основа справедливого мира в Беларуси. Это главная статья договора власти и народа. Надо выдержать, выстоять. Надо каждому стремиться сохранить нашу страну. У нас для этого все есть, - сказал Александр Лукашенко. - Мы не просто можем ее сохранить, а когда закончится эта дележка планеты, мы будем на порядок выше".

Работа экономики в 2022 году

Экономика Беларуси в прошлом году в целом сработала неплохо - не обрушилась, вопреки всем мрачным прогнозам и трудностям. Но результаты могли бы быть лучше. Таковы предварительные оценки Президента. Подробный разговор еще впереди, а пока доклад премьера будет сосредоточен на итогах работы новой системы ценообразования.

В регионе Беларусь заняла 17-е место по уровню инфляции

Р. Головченко: Ситуация в ценообразовании под контролем

Хаоса в торговле не допустили. Ситуация в сфере ценообразования остается под контролем, выработанная система регулирования работает.

"Главный итог доклада, что система выработана. Она действует. Она не привела к негативным эффектам ни для бизнеса, ни для торговли. Она не является догматичной, открыта для модификаций. И уже в ближайшее время первый вице-премьер правительства по поручению Президента проведет расширенную встречу с участниками рынка, с руководством и собственниками предприятий торговли, торговых сетей. Если будет необходимо, будут выработаны дополнительные меры", - сказал премьер-министр Роман Головченко.

Глава МАРТ: В нашем государстве законы необходимо соблюдать

Это значит, что дверь перед бизнесом и торговлей правительство не захлопывает. Не отгораживается. Наоборот - готовы к диалогу. Это в общих интересах, чтобы работа в новых условиях получилась у всех. Только МАРТ ответил на 12 тысяч обращений.

Работники министерства часто встречаются как со специалистами, так и с руководителями торговых сетей, в том числе собственниками. "И доводим одну простую вещь: в нашем государстве законы необходимо соблюдать. Тот, кто будет их нарушать, будет за это отвечать. И не только законы. Есть еще рекомендации, директивы, доктрина продовольственной безопасности. Если там записаны нормы какие-то, то их необходимо не просто к сведению принимать, а выполнять. Это касается и наличия товаров белорусского производства в правильных местах, на видном месте", - сказал министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов.

Должно быть свое!

Кстати, не было бы счастья, да несчастье помогло - удалось переломить многолетний негативный тренд - увеличить долю отечественной продукции на прилавках. Санкционный прессинг лишний раз убедил, что нужно надеяться, прежде всего, на себя. И чтобы было всегда свое. В том числе и в стабфондах. Еще в августе Президент поручил губернаторам набить закрома под завязку овощами и фруктами и законтрактовать объемы с сетями. Не все здесь гладко.

А. Лукашенко - губернаторам: Если белорусский картофель исчезнет из магазинов - пеняйте на себя!

"Есть у губернаторов вопросы по этим стабфондам?" - уточнил Президент.

Губернатор Гродненской области Владимир Караник подтвердил, что в его регионе стабилизационные фонды заложены в полном объеме. Областные торговые сети коммунальной формы собственности заключили договора под свои полные потребности. Однако в работе частной торговли есть свои нюансы. На встречах ее представители говорят, что их сети зарегистрированы в других областях, поэтому продукцией они закупаются в других регионах, а затем развозят по всей республике.

"Я просто хочу губернаторов и мэра Минска предупредить: не дай бог через месяц это все вылезет и мы начнем опять есть египетскую картошку, а своей по нормальным ценам видеть не будем - пеняйте сами на себя. Я не собираюсь вас учить, что делать. Вы положили в резерв эти объемы - заключите с торговлей, обеспечьте хотя бы на своей территории, в области, своими продуктами. И чтобы она была конкурентна с импортом. Чтобы импорт вообще близко не мог с вами конкурировать. Потому что лучшей картошки, чем из своей земли, лучшей капусты, моркови и лука, чем со своей земли, где мы родились и живем, быть не может", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что не запрещает поставлять продукцию на экспорт, но это только в том случае, если внутренний рынок полностью обеспечен. "Продавайте. Но если провалитесь до июля-августа, пока ранний картофель и капуста не появятся, пеняйте сами на себя, - предупредил он. - Решайте сами там. Вместе с правительством, если это нужно. Но я еще раз повторяю: вы поставили этот вопрос - мною было принято решение. Оно неукоснительно должно быть исполнено. Картошка, капуста, морковь и прочее до нового урожая - чистенькая, аккуратненькая, как импортная, выложена в магазинах. С удовольствием купят белорусское, но так, чтобы оно имело товарный вид. Оно неплохое по качеству, продавайте. Но если, как сказал премьер, по бешеным ценам в июне, июле, августе будут африканская и еще там какая-то картошка - пеняйте сами на себя. Низкие цены, свое - делайте. Остальное везите хоть на луну".





Этот вопрос - на контроль помощникам Президента в регионах. Кстати, белорусским опытом ценового регулирования - расскажет профильный министр - интересуются коллеги из других стран. Тоже видно не сильно уповая только лишь руку рынка. Ситуации бывают разные. И в трудные моменты важно не оголить прилавки, не допустить галопа инфляции. Два главных страха регулирования цен - скудный ассортимент и дефицит - в Беларуси они не стали реальностью.

Были определенные проблемы, мы оперативно их решали, в МАРТ постоянно проводились совещания с импортерами, с поставщиками продукции, с торговыми сетями. Эти все вопросы удавалось в рабочем порядке оперативно решать. Что-то у нас не получалось, мы выносили на более высокий уровень, постоянно действовал в Совете Министров оперативно-ситуационныйштаб с большими полномочиями, который оперативно, мгновенно принимал решения по исправлению той или иной ситуации. Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси