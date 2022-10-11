Как указ о развитии агроэкотуризма отразится на работе загородных комплексов и кому пора забыть о льготах

Новый указ Президента Беларуси о развитии агроэкотуризма отменяет уведомительный принцип для развития такого бизнеса на селе, заменив его разрешительным. Теперь те, кто давно развивает инфраструктуру в деревне, обязаны получить разрешение от местных органов власти, а в случае организации банкетов - еще и от соседей в письменном виде. Шума однозначно будет меньше, а вот содержательных программ добавят. Мастер-классы по возрождению местных традиций, белорусского фольклора - это направление освоят все, кто пока ограничивался лишь приемом гостей и организацией праздников. Юлия Алферова продолжит.

Национальный колорит в белорусской глубинке

Наполнить содержанием отдых на природе - эту идею Анжела и Максим воплотили в жизнь 7 лет назад, сменив городские пейзажи на деревенские. Сразу начали с расширения площадей. Первым делом построили дом-музей, целевой кредит на льготных условиях пришелся кстати.

Налоговые льготы, безусловно, были в плюс, потому что начинать всегда тяжело. Когда при этом еще нужно выделять большую часть на налоги или какие-то другие вопросы, это осложняет работу. Поэтому это было очень хорошо. Вопрос кредита тоже был очень актуальный, потому что многие усадьбы начинали в таких условиях, в которых требовались вложения. Максим Пожарицкий, хозяин усадьбы

Экспонаты собирали всей деревней. Нашлась и масленка, и традиционные белорусские костюмы. Можно трогать и даже мерить. Многие из них идут в дело во время мастер-классов.

Мастер-класс к каждому празднику приурочен. Если это Масленица, мы рассказываем, что это за праздник, какая музыка звучит, какие костюмы, какие игры. В завершении идет мастер-класс. Делаем масло, и ребята забирают его с собой. Анжелика Шлык, хозяйка усадьбы

Национальный колорит, возрождение местных традиций - сегодня это фишка агроусадьбы, но развлекают гостей не только самобытным. Своеобразный контактный зоопарк расширяют с каждым годом, добавляя инфраструктуры. Школьники едут целыми автобусами, а до пандемии принимали и иностранцев. Отдыхали в белорусской деревне гости из Тайланда, Мексики, Израиля, Румынии, Италии. Интерес есть. Хорошо, говорят практики, что новый указ защищает права тех, кто нацелен на развитие белорусской глубинки.





В Беларуси зарегистрировано больше 3 тыс. агроусадеб

С 2006 года, когда было принято решение о поддержке агроэкотуризма, количество агроусадеб в стране выросло с 50 до 3 тысяч. Но развивать деревни захотели далеко не все: открыли что-то подобное под Минском, а вместо туризма - гостиничный и ресторанный бизнес. Теперь же придется привести документы в соответствие с реальной деятельностью.

Большая перезагрузка для агроэкотуризма

С вступлением в силу нового указа "О развитии агроэкотуризма" гостиницы и рестораны закрывать никто не будет, но и о налоговых льготах в таком случае придется забыть. Речь не только о новичках. Уведомительный принцип работы усадеб новым указом заменили на разрешительный. Выдача разрешений в зоне ответственности местной власти. С нее же и спросят.

Построили гостиницы. Ради бога, я не против. Но платите налоги, как все гостиничные комплексы. Построили рестораны шикарные на природе. Тоже не против. И кафе, и рестораны - пусть будет. Но платите налоги, как весь ресторанный бизнес. Нет, они же льготы имеют и оформили себя как агроэкотуризм. И все нормально. Ну что к ним предъявлять претензии? Мы сами в этом виноваты. Мы должны были заметить этот процесс. В корне, в самом начале. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Очевидно впереди большая перезагрузка всей отрасли. Действующим агроусадьбам дадут время исправить недочеты и привести в соответствие имеющуюся базу - до 1 июля 2023 года. Что требуется - четко прописано в законе: от количества комнат для проживания до видов оказываемых услуг.





Разрешительный принцип действует на все без исключения субъекты агроэкотуризма. Тем, кто нарушает, будет сделано предупреждение, что их деятельность не соответствует установленным требованиям, и, соответственно, им будет дано время на то, чтобы устранить недостатки. Если же по прошествии определенного периода они так и не соизволили получить разрешение, значит, может рассматриваться вопрос о прекращении их деятельности. Александр Кречетов, главный юрисконсульт департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси

Разрешение в письменном виде теперь придется брать и у соседей в случае проведения шумных праздников. Мера назрела после многочисленных жалоб: в последние годы все же стало громче не в деревне и на хуторах, а в плотной частной застройке.

Сегодня для того, чтобы провести какие-то массовые мероприятия, нужно будет согласовать со своими соседями в письменном виде, что они не против. И тем самым это не так часто получится, потому что соседи процесс регулирования тоже смогу оказывать. Ирина Воронович, директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси

Агроусадьбы займутся возрождением местных традиций