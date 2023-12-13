Как ухаживать за новогодней елкой - советы специалиста

Покупая ель, мы приносим ее с декабрьского мороза сразу в теплую квартиру, из-за этого растение может испытывать стресс. "Поэтому обязательно оставляем елкуна балконе для того, чтобы она слегка адаптировалась к новым условиям. Ель, как и любое комнатное растение, имеет листья. Но, например, если у фикуса лист размером с мою ладонь, то у ели каждый листочек - это маленькая иголка. Поэтому представьте, какое количество устьев находится на этих иголках и как интенсивно дышит культура", - отметила Пашкевич.

Обязательно предусматриваем увлажнение всего растения. Чтобы создать идеальные условия, необходимо разместить возле елки, например, увлажнитель воздуха или хотя бы ежедневно опрыскивать ее. Если вы держите ель в горшке, укройте землю мхом сфагнумом. Так влага не будет испаряться из корневой системы.

Для того чтобы ель лучшечувствовала себя в квартире, вместе с опрыскиванием хвои можно предусмотреть внесение жидких минеральных удобрений, например, с повышенным содержанием калия.Оптимальным будет внесение каких-нибудь препаратов от стресса.

При выборе хвойного растения в качестве новогоднего дерева необходимо отдавать предпочтение более зимостойким сортам и видам.