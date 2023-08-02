Как ухаживать за смородиной в августе - советы специалиста

После сбора урожая многие садоводы забывают о том, что смородине необходимо помочь восстановиться. Как правильно ухаживать за культурой в августе,рассказалакандидат сельскохозяйственных наук Юлия Кондратенок. Советы специалиста публикует sb.by.



После сбора урожая первым делом необходимо удалить все больные и пораженные вредителями ветви. Также следует убрать из-под куста опавшие ягоды и листья. После этого слегка рыхлим почву и используем удобрения. Подойдут азофоска, суперфосфат.



Отдельно стоит внести калийные удобрения: сульфат калия, древесную золу. Но нужно помнить, что азота в подкормках должно быть поменьше, а фосфора и калия - побольше. После внесения удобрения активно проливаем кусты водой и мульчируем почву.