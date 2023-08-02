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Как ухаживать за смородиной в августе - советы специалиста

Как ухаживать за смородиной в августе - советы специалиста

После сбора урожая многие садоводы забывают о том, что смородине необходимо помочь восстановиться. Как правильно ухаживать за культурой в августе,рассказалакандидат сельскохозяйственных наук Юлия Кондратенок. Советы специалиста публикует sb.by.

После сбора урожая первым делом необходимо удалить все больные и пораженные вредителями ветви. Также следует убрать из-под куста опавшие ягоды и листья. После этого слегка рыхлим почву и используем удобрения. Подойдут азофоска, суперфосфат.

Отдельно стоит внести калийные удобрения: сульфат калия, древесную золу. Но нужно помнить, что азота в подкормках должно быть поменьше, а фосфора и калия - побольше. После внесения удобрения активно проливаем кусты водой и мульчируем почву.

не будет лишним и провести профилактическую обработку смородины биопрепаратами. При этом следует делать все строго по инструкции, обратила внимание эксперт.

"Если, придя в сад, вы видите не пышные зеленые кусты, а листья, покрытые пятнами, придется прибегнуть к использованию химии. Используйте любой разрешенный инсектицид. Получается, что после сбора урожая план действий следующий: обрезка, полив, обработка от болезней и вредителей, подкормка. Так смородина сможет подготовиться к следующему сезону", - подытожила Юлия Кондратенок.

Фото:pixabay.com

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