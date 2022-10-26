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Как укладывать тонкие волосы - советы специалиста
Девушки, у которых прямые и тонкие волосы, зачастую считают, чтосделать объемную укладку им могут только в парикмахерской. На самом же деле уложить тонкие волосы и при этом придать им объемможет каждая девушка без исключения. Для этого необходимо знать некоторые хитрости. Как же правильно укладывать волосы, чтобы придать им объем, рассказал стилист-колорист Денис Шефель. Его советы и публикует sb.by.
Есть нюанс: если речь идет о создании объема на тонких волосах, про их блеск можно забыть. "Если мы говорим про объем, блеском придется пожертвовать, поскольку нам нужна разрыхленная структура волос. Это необходимо для того, чтобы объем держался какое-то время", - пояснил специалист.
Мыть волосы перед укладкой следует с использованием специального шампуня для придания волосам объема.
"Волосы необходимо промыть таким шампунем два раза. После этого на кончики стоит нанести кондиционер. Обратите внимание, что корни и длину затрагивать не нужно. После мытья на волосы следует нанести большое количество пенки для укладки. Помимо этогоможно использовать другие средства для прикорневого объема, которых сегодня в магазинах достаточно", - рассказал стилист.
Он также порекомендовал сушить волосы вниз головой до того момента, пока они практически полностью не высохнут. "После этого их можно аккуратно расчесать. Нелишним будет использовать сухой шампунь, который будет абсорбировать выделения сальных желез, благодаря чему объем продержится дольше", - добавил специалист.
Фото:pixabay.com
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