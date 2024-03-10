Одно из самых дорогих изобретений западного мира на сегодняшний день - это идея использовать Украину и ее радикалов как таран против России. Капризная и очень опасная игрушка. Для европейцев эта затея уже обернулась миллиардными потерями, сокращением социальных расходов. Плоды своей солидарности пожинают рядовые европейцы. К примеру, польские крестьяне, которые пытаются донести до своего правительства, что дешевое украинское зерно убивает дело фермера в Польше, вынуждены бежать из страны из-за страха быть ликвидированными украинскими радикалами.

Как аукнется нацистский плацдарм на Украине и кого пригрела на своей груди либеральная Европа - разбиралась Екатерина Тихомирова.

Террор на экспорт

Вот не берут Украину в Европу, и, похоже, она собралась туда сама - и по-настоящему. Речь не о беженцах (хотя и о них), а о терроре. Десятки миллионов украинцев хлынут в Европу после ее поражения - общее опасение выразил французский министр иностранных дел. А еще есть сомнение, что ЕС способен и дальше поддерживать Украину. Солидарность чахнет, денег и снарядов нет. Украина подобно опытной содержанке перешла к открытому шантажу своего "папика". Вот боевик Корчинский, заявил: мол, Киев должен напасть на Венгрию или Польшу, чтобы заставить США продолжать финансировать Украину.





Может быть, нам стоило быть союзниками Ирана, союзниками Северной Кореи, напасть на какую-нибудь страну НАТО, и тогда бы НАТО сделало все для нашей безопасности, давило бы на наших врагов, на каких-нибудь венгров, польских фермеров - кого угодно, для того чтобы они не мешали нам развиваться и нападать на кого мы хотим. Дмитрий Корчинский, украинский националист

Миллионы украинских беженцев в дополнение к уже имеющимся и тем, кто прибывает нелегально. В Украине бизнес: "евротур" - побег от окопа за 10 тысяч евро с носа. 34 человека попытались бежать, но спасительный вояж в Европу был сорван. Однако с первых дней СВО, смешавшись с беженцами, радикалы (последователи Бандеры) сломя голову бежали в Польшу и Германию. Иными словами, у евробюргеров проблемы. Теперь украинцы открыто заявляют: либо - либо.





Бывший боевик "Айдара" (хотя бывают ли они бывшими?) заявил: мол, если Украина проиграет, запасную "незалежную" строить будут в Венгрии.

Если мы уже проиграем эту войну, вполне неплохим планом было бы оккупировать Венгрию и вывезти туда миллионов 20 украинских беженцев. И хотел бы я посмотреть, что 30-тысячная армия Орбана, которая ни дня не воевала в своей жизни, в этой ситуации будет делать. А 5-я статья Атлантической хартии не сработает, потому что они сами сделали все, чтобы НАТО не было действенным механизмом. Там только консультации 30 дней будут занимать. Ну, извините, нам 30 часов хватит. Евгений Дикий, экс-командир роты карательного батальона "Айдар"

Примечательно, что такие агрессивные радикалы не в окопах - в окопах сидят хлопчики, а эти глаголят с экранов. От агрессивного попрошайничества к откровенному шантажу, а дальше уже террор. Хотя поляки, например, его на себе ощущают уже сейчас. Угрозы от украинцев получают польские транспортники и фермеры, которые выступают против недобросовестной конкуренции и блокируют доставку украинского зерна. Один из фермеров, который выявил нарушения: вагон с плесневелой кукурузой и показал, где спрятаны перегрузочные терминалы, куда "цементовозами ввозится зерно, рапс, кукуруза", а затем перегружается на польские грузовики, - теперь в украинской расстрельной базе "Миротворец". Это сайт врагов Украины. Поляк вынужден пуститься в бега, опасаясь украинского террора.



Украинские службы угрожают польскому фермеру, лидеру протеста польских фермеров. Пана Хуберта Ойдана, который протестовал на границе против недобросовестной конкуренции со стороны украинского сельхозпроизводства, внесли в список врагов Украины, который ведет портал "Миротворец". Многие из тех, кто был включен в этот список, впоследствии исчезли без следа или были убиты. И теперь в этом списке есть и поляки. Это образ польско-украинской дружбы и благодарности за поддержку, которую Польша оказывает Украине. В этой ситуации, когда в Польше несколько миллионов украинцев, этот человек и его семья опасаются за свою жизнь, за свою безопасность, за свое здоровье. Поэтому пан Хуберт решил временно покинуть Польшу. Михал Вавер, депутат Польского сейма от партии "Конфедерация"

Угрозы получали и другие польские крестьяне и должностные лица, говорящие о недобросовестной конкуренции и лоббировании украинского олигархата. Польский политик Меклер не только попал в базу сайта "Миротворец". За его голову назначили цену - 15 тысяч долларов.

Европа, Запад должны понимать уже, что они разбудили зверя, разбудили лихо, которое теперь тихим не будет совершенно. То есть они вооружили, обучили воевать и убивать откровенные отбросы общества - нацистов, которые рано или поздно все равно окажутся где-то там, на Западе. Если кто-то на Западе думает, что эти самые нацисты будут помнить помощь, которую Запад им оказывал, благодарить их каким-то образом, то смею вас заверить: это не в природе украинских нацистов. Сам Зеленский в прошлом году неприкрыто так угрожал Западу: если вы нам помогать не будете, подумайте, что будут делать наши беженцы? То есть он, по сути дела, Запад берет в заложники, угрожает этими самыми беженцами. Владимир Корнилов, политолог (Россия)