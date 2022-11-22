Как Украина совместно с НАТО направляла информационно-психологические спецоперации в 2020 году и после против Беларуси

Номера, с которых присылались сообщения, приходили в Viber, а также были СМС, которые приходили с зарубежных номеров. Носили различный характер, в основном это угрозы, потому как мы должны были перейти на другую строну. Я действительно являюсь патриотом нашей страны, защитником нашей Родины и я считаю, что даже таких мыслей у действующих офицеров не должно возникать.

Виталий Камеш, военный комиссар Хойникского и Брагинского районов