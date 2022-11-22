3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Как Украина совместно с НАТО направляла информационно-психологические спецоперации в 2020 году и после против Беларуси
Ложь и провокации работают сильнее боевого оружия, а НАТО сегодня - это не просто западная коалиция, вооруженная до зубов, это центры психологической обработки людей при помощи информации.
Журналист Белтелерадиокомпании Ксения Лебедева провела свое расследование совместно с хакерской группой "Берегини". Так, Украина совместно с НАТО направила информационно-психологические спецоперации в 2020 году и после против Беларуси и активизировалась после старта специальной военной операции, сосредоточившись на дискредитации и запугивании силового блока нашей страны, в частности, военнослужащих.
Номера, с которых присылались сообщения, приходили в Viber, а также были СМС, которые приходили с зарубежных номеров. Носили различный характер, в основном это угрозы, потому как мы должны были перейти на другую строну. Я действительно являюсь патриотом нашей страны, защитником нашей Родины и я считаю, что даже таких мыслей у действующих офицеров не должно возникать.
Собраны доказательства связи информационных спецподразделений Украины с НАТО, их антигосударственной работы в Беларуси и связи украинских ИПСО с экстремистскими чатами и не только. Первую часть расследования смотрите 22 ноября на "Беларусь 1" сразу после "Панорамы".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе