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Как украинская и польская элита старательно воюет с оппозиционными СМИ, расскажем в "Понятной политике"
Критиковать европейский вектор и доносить населению объективную информацию в Украине как-то не принято. Крупнейшие медиа находятся в руках олигархов, лояльных к власти и продвигающих соответствующую повестку с экрана.
Как украинская и польская элита старательно воюет с оппозиционными СМИ и почему Варшава так не любит критику на популярных телеканалах? Как меняют законы и зачищают медиаполе? Выкупают активы и увольняют топ-менеджеров? В "Понятной политике" поговорим про атаку на СМИ Польши и Украины.
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