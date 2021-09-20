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Как украинская и польская элита старательно воюет с оппозиционными СМИ, расскажем в "Понятной политике"

Критиковать европейский вектор и доносить населению объективную информацию в Украине как-то не принято. Крупнейшие медиа находятся в руках олигархов, лояльных к власти и продвигающих соответствующую повестку с экрана.

Как украинская и польская элита старательно воюет с оппозиционными СМИ и почему Варшава так не любит критику на популярных телеканалах? Как меняют законы и зачищают медиаполе? Выкупают активы и увольняют топ-менеджеров? В "Понятной политике" поговорим про атаку на СМИ Польши и Украины.


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