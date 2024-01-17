3.69 BYN
Воровать нужно так, чтобы можно было поделиться. Шокирующее признание о тотальной коррупции в Польше сделал гость программы "Тренды". Политолог Даниель Микусек рассказал о том, как некогда правящая партия "Право и справедливость" покрывала коррупцию среди высокопоставленных ее участников. Доходило до того, что сенаторы безнаказанно грабили банки.
В Польше есть такой кооперативный банк "Скоп", один из сенаторов от "ПиС", оставим его имя за скобками, потому что таких десятки тысяч, украл из кассы банка 5 млрд злотых. Эти деньги испарились, а его не привлекли к ответственности. Отчетливо видно, что на Западе чем больше ты воруешь, тем меньше наказание, а на самом деле наказания нет вообще. Я помню разговор с активистом движения "ПиС", когда жил в Польше. Он сказал мне, что только, извините за выражение, дураки воруют буханку хлеба, потому что чем можно поделиться? Горбушкой? А украл 100 миллионов, украл миллиард, будет чем поделиться с прокурором, и тогда вас не посадят.
Как украинские борцы за "незалежность" остались в заложниках у собственных чиновников? Двое задержаны, третий негодует. Почему президентский дворец в Польше стал пристанищем уголовников? И куда заведут Германию фермеры, уставшие от канцлера-самодура? Андрей Сыч вместе с аналитиками и экспертами будет разбираться в тенденциях современного мира. Смотрите проект "Тренды" сразу после "Панорамы".