Как украинские борцы за "незалежность" остались в заложниках у собственных чиновников?

В Польше есть такой кооперативный банк "Скоп", один из сенаторов от "ПиС", оставим его имя за скобками, потому что таких десятки тысяч, украл из кассы банка 5 млрд злотых. Эти деньги испарились, а его не привлекли к ответственности. Отчетливо видно, что на Западе чем больше ты воруешь, тем меньше наказание, а на самом деле наказания нет вообще. Я помню разговор с активистом движения "ПиС", когда жил в Польше. Он сказал мне, что только, извините за выражение, дураки воруют буханку хлеба, потому что чем можно поделиться? Горбушкой? А украл 100 миллионов, украл миллиард, будет чем поделиться с прокурором, и тогда вас не посадят.

Даниэль Микусек, магистр политологии и экономики (Польша)