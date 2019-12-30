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Как украсить дом к Новому году?
Новый год уже на пороге, а вы не успели украсить дом к праздникам? Не беда, если за дело берется домохозяйка. Вам понадобится 10 минут и умелые ручки. И новогоднее настроение не заставит себя долго ждать.
Для этого светильника "Заснеженный город" нужно отмерить кусок бумаги по окружности банки с небольшим запасом (чтобы склеить), изобразить и вырезать простейший городской или лесной пейзаж. Обернуть вокруг банки, а внутрь поставить свечу.
Вам нужны: банка, плотная бумага любого цвета, можно белого, любая свечка. Еще можно покрыть верхнюю часть банки "падающим снегом" с помощью специального "снежного" спрея, который продается в магазинах для хобби.
Чуть больше времени уйдет на то, чтобы смастерить венок. Вам понадобятся: пара наборов шаров (20-25 шаров разных цветов и размеров), проволочная вешалка или проволока, еловые ветки, тесьма или готовое украшение для оформления венка.
Просто разогните старую вешалку и нанижите шары на нее!
Просто и очень красиво! Счастливого Нового года!
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