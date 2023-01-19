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Как укрепить иммунитет? Расскажем о действенных методах
Вспышки простуды, коронавирус и грипп - вполне серьезные поводы пересмотреть свое меню и добавить в него антипростудные добавки и продукты. Следуйте советам опытных врачей и не забывайте поддерживать здоровье при помощи проверенных средств. О действенных методах укрепить иммунитет пишетSputnik.
Витамин D
Главное "защитное" средство от простуды поможет не только предупредить болезнь, но и преодолеть сезонную хандру. Стоит понимать, что дефицит витамина D может быть спровоцирован самыми различными факторами: вегетарианством и полным отказом от продуктов животного происхождения, недостатком солнечного света и другими.
Что же стоит предпринять, чтобы восполнить нехватку? Прежде всего, соблюсти медицинские формальности: сходить на консультацию к врачу и сдать все необходимые анализы. Когда уровень витамина D будет восстановлен, это не только поднимет настроение, но и станет "щитом" от респираторных заболеваний.
Прогулки на свежем воздухе и физические нагрузки
Если же отклонение от нормы незначительное, а прием препаратов необязателен, то можно восполнить витамин D при помощи еще одного действенного метода - прогулки на свежем воздухе.
Многие утверждают, что не стоит использовать солнцезащитный крем и косметические средства с SPF-защитой, так как они блокируют выработку витамина D. Однако ученые установили, что риск дефицита витамина D вследствие применения солнцезащитного крема является низким, и поэтому вряд ли перевесит преимущества солнцезащитного крема для профилактики рака кожи.
Что касается физических нагрузок, то после болезни приступать к спортивным занятиям стоит постепенно, чтобы ослабленный организм не пострадал еще больше. Однако умеренные нагрузки обязательны. Начните с прогулок быстрым шагом и утренней зарядки.
Для поддержания здоровья ВОЗ рекомендует по крайней мере от 150 до 300 минут умеренной аэробной активности в неделю для взрослых и в среднем 60 минут умеренной аэробной физической активности в день для детей и подростков.
Особенное питание
Еще один важный пункт - питание. Да, получить витамин D можно не только из солнца и пищевых добавок, но и из холодильника. К источникам "солнечного витамина" диетологи относят рыбий жир, жирные сорта рыбы, яичный желток, молочные продукты и печень.
Помимо этих продуктов для поддержания иммунитета важно увеличить содержание в рационе растительной клетчатки. Желательно, чтобы сырые фрукты и овощи составляли примерно 50-70% рациона.
А вот потребление сахара сократить до минимума. Учитывайте, что сахар есть во многих продуктах: печенье, булочках, напитках, соках, творожках, йогуртах и даже соусах.
Здоровый сон
Привычка допоздна засиживаться за просмотром фильмов или в соцсетях явно не идет нам на пользу. Доказано, что для восстановления организма очень важно раньше лечь и раньше встать. Но бесполезно пытаться рано вставать, если человек поздно ложится. Гораздо проще постепенно приучать себя рано ложиться, и тогда можно будет проснуться утром даже без будильника.
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