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Как укрепляется энергетическая безопасность Беларуси и каким образом снижается зависимость от импорта природного газа?

Атомная электростанция - один из главных проектов суверенной Беларуси. Как укрепляем энергетическую безопасность страны и снижаем зависимость от импорта природного газа? Насколько продвинулись в реализации союзных программ и что будем делать с ядерными отходами? Об этом и не только спросили профильного министра. Не пропустите проект "Разговор у Президента".

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