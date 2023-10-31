Как укрепляется энергетическая безопасность Беларуси и каким образом снижается зависимость от импорта природного газа?

Атомная электростанция - один из главных проектов суверенной Беларуси. Как укрепляем энергетическую безопасность страны и снижаем зависимость от импорта природного газа? Насколько продвинулись в реализации союзных программ и что будем делать с ядерными отходами? Об этом и не только спросили профильного министра. Не пропустите проект "Разговор у Президента".