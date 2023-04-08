Как уличный шум приводит к повышенному давлению

Новое исследование ученых показало, что шум сам по себе может вызывать хроническую гипертонию. Об этом пишет сайтnaked-science.ru со ссылкой на статьюученыхиз Пекинского университета,опубликованнуюв журнале JACC: Advances.

Известно, что проживание близ аэропоротов, где звуки взлетающих и садящихся самолетов особенно громки, действительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому ученые заинтересовались еще и воздействием на человекашума автомобилей.

Команда профессора Цзин Хуана использовала данные британского обзора UK Biobank, они проанализировали медицинские карты более чем 240 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет. На момент начала мониторинга ни один из этих людей не страдал от гипертонии, повышенного давления крови. Для каждого из них ученые оценили средний уровень дорожного шума в районе проживания, а затем проследили за состоянием их здоровья на протяжении следующих восьми лет.

Работа показала, что у людей, живущих поблизости от больших автомобильных трасс, риск гипертонии выше, причем чем заметнее уровень шума, тем больше шансы на развитие этого опасного состояния. Эта корреляция сохранилась и после того как авторы учли вклад основных загрязнителей воздуха, связанных с дорожным движением, таких как частицы сажи и диоксид азота. Хотя, конечно, загрязнение вносит дополнительный вклад, и максимальные риски гипертонии демонстрировали люди, которые постоянно подвергались воздействию и того, и другого.