Как улучшить работу медучреждений первичного звена? В соответствии с задачей Президента мониторинговая группа посетила Молодечно и Солигорск

Межведомственная рабочая группа, созданная по поручению Президента для мониторинга системы здравоохранения, посетила Молодечно и Солигорск.

Напомним, устранить все недостатки в этой сфере до 1 января требование главы государства. Люди должны видеть отдачу тогда, на майском совещании, резюмировал Александр Лукашенко.

Выбор больниц не случаен. Это межрайонные центры. То есть там оказывают помощь жителям и других городов. А, значит, пациентов потенциально куда больше!

Специалисты проанализировали возможные пути улучшения работы больниц. В первую очередь это касается конкретизации нормативных документов. При этом, важно, без формализма.

Как всегда, оценивалась работа первичного звена по оказанию неотложной помощи, проведению диспансеризации.

Обращали внимание представители мониторинговой группы и на образовательный процесс. По их следам проехала Анастасия Бенедисюк.

Чтобы помыть и обработать руки, за водой нужно сперва сходить к колодцу. А потом из ведра - по необходимости - набирать ковшом! Таковы реалии. Это Солигорский район, Поварчицкий ФАП. Екатерина тут старшая. Уже 11 лет лечит сельчан. Можно сказать, в этом есть свой колорит, но вот, например, печное отопление: требования санитарных норм обеспечиваются не в полном объеме.

328 человек населения, к Поварчицкому ФАПу относится несколько деревень, проводим здесь диспансеризацию, осматриваем женщин, женское население, отправляем на анализы. Екатерина Овчаренко, заведующая Поварчицким фельдшерско-акушерским пунктом

И только попробуй сказать, что ФАП закроют - местные не позволят! Да и заведующую в обиду не дадут. Это ж столько лет они сюда - и при боли в горле, и сердечном приступе, и просто поговорить. Хотя никто на ФАП и не покушается, стоит задача - Президент акцентировал - сделать медицину и на селе качественнее. В Поварчицах провели оценку. Решено - ремонт не целесообразно. Будут строить новый модульный ФАП.

Мы провели активную работу с нашими в том числе градообразующими предприятиями по оказанию спонсорской помощи и замене имеющихся зданий на модульные конструкции. Уже объявлена процедура закупки, модульный ФАП предполагает наличие электрического отопления, предполагает наличие всех коммуникаций, это и водоснабжение, и водоотведение, размещаться они будут на тех же территориях и площадках, где стоят ФАПы. Александр Кисель, главврач Солигорском центральной районной больницы

И это то, что межведомственная рабочая группа при проверке записала в плюс! Модульные комплексы - будущее села. Кроме этого, по Солигорскому району ездят и передвижные мобильные комплексы. Такие на селе называют больницами на колесах!

Не перспектива, это должно быть уже сейчас - цифровизация. Солигорск задает тон. Работает госпитальная электронная система. По сути, позволяющая оперативно коммутировать с республиканскими медцентрами, областными больницами и, конечно, учреждениями, входящими в состав ЦРБ.

На сегодняшний день подключили все диагностические службы: лучевая диагностика, ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика - все эти данные вносятся в электронные карты пациентов. Активно проводится, я думаю, что до конца месяца мы закончим подключение лабораторной диагностики, когда данные пациента будут автоматически попадать в электронные карты. Прорабатывается вопрос по формированию личного кабинета пациента с возможностью получать вызовы, результаты анализов. Александр Кисель, главврач Солигорском центральной районной больницы

Солигорская ЦРБ - межрайонный центр по оказанию высокотехнологичной помощи. Специализация кардиология. Есть отделение реанимации, служба эндоваскулярной хирургии, компьютерно-магнитно-резонансной томорафии - она, кстати, работает в круглосуточном режиме. Есть инсультное отделение - для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения.

Уже 2 года как в больнице имплантируют кардиостимуляторы. Это маленький аппарат, который помогает работать сердцу. Аппараты новейшего класса. Более 150 таких операций уже провели.

Все операции проводятся бесплатно, независимо от места проживания, в данной операции по имплантации кардиостимулятора, которая проводится сегодня - для государства это обходится, только расходный материал порядка 3,5-4 тыс. белорусских рублей. Издержки только на само оборудование. Александр Янукович, заведующий ангиографическим кабинетом Солигорской центральной районной больницы

В минской области планируют три межрайонных центра - это город Борисов, это город Солигорск и город Молодечно. В связи с этим посещались эти регионы, город Борисов мы посещали в феврале месяце, была произведена большая работа, был составлен целый перечень тех замечаний, которые необходимо устранить. Мы обязательно повторно посетим Борисов, только позже, посмотрим как у них ведется эта работа, что было приятно отметить, например, в городе Солигорске до администрации была доведена справка по городу Борисову, справка системных нарушений, и они задолго до приезда нашей группы то что можно исправить, действительно исправили. Мы видим необходимость и правильность таких поездок, если есть заинтересованность персонала, если есть заинтересованность руководства учреждения, то многие вещи можно исправить и без посещения нашей группы. Ирина Абельская, главврач Республиканского клинического медицинского центра управления делами Президента Беларуси

Из того, что устранять начали в Солигорске после приезда межведомственной рабочей группы, скорректируют время работы поликлиники. Было с 8 до 19. Продлят час.

Поликлиника у нас работает в 2 смены, 400 посещений в смену, зона обслуживания поликлиники - это все близлежащие улицы и обслуживаем мы почти 32 тыс. городского и приписного населения. В течение месяца мы планируем перейти на работу до 20:00. Елена Волошанова, заведующая поликлиникой № 2 Солигорской центральной районной больницы

С 1 августа здесь ждут врача-невролога, хирурга, отоларинголога, офтальмолога. Врача общей практики. Это все по распределению.

Межведомственная рабочая группа посещает не только больницы и поликлиники. Важно собрать полную картину. Не хватает кадров? А что с подготовкой? С практикой? Целевиками? Поэтому, например, в Молодечно посмотрели еще и медицинский колледж! 210 человек планируют набрать в этом году. Сегодня, кстати, стартовала подача документов. Базу медицинского высоко оценили.

Мы находимся в лаборатории по отработке практических навыков, это палата, здесь не просто находятся какие-то манекены, все они подключены к программам, на каждом маникене можно отработать определенные навыки. Владимир Аполенис, директор Молодечненского государственного медицинского колледжа

"Если все наши колледжи будут работать по такому принципу, у нас есть все, чтобы готовить качественный медперсонал". Это цитата. Такие впечатления у специалистов от колледжа.

Хотя и на закрепляемость нужно смотреть.

Закончила я 10-ю гимназию города Молодечно с золотой медалью, поступила в Гродненский государственный медицинский университет, закончила с красным дипломом, решила вернуться в Молодечно, потому что я отсюда родом, здесь мои родные. Анастасия Русецкая, врач-кардиолог Молодечненской центральной районной больницы

На примере работы межрайонных центров в Молодечно и Солигорске специалисты группы зафиксировали проблему, характерную для многих медучреждений. Она касается реабилитации.

Есть четкие реабилитационные программы для пациентов, например, с острым нарушением мозгового кровообращения или для пациентов после травматологических операций, в связи с этим надо определять эти кабинеты, и оснащать их следующим оборудованием. Ирина Абельская, главврач Республиканского клинического медицинского центра управления делами Президента Беларуси

Так, в Молодечно на базе второй больницы создадут отделение по ранней реабилитации. Запланировано обучение специалистов, Будет реабилитолог, врач ЛФК, массажист, логопед. И вот еще из того, что скорректируют в Молодечно.

Лабораторная диагностика, немного сейчас децентрализована, мы очень плотно и детально работаем, и уже буквально в ближайшее время у нас будет произведена централизация лабораторных исследований, которые будут производиться здесь, на базе больницы № 1. Второй момент, над которым мы работаем, это создание отделения лучевой диагностики. Инна Савчик,заместитель главврача Молодечненской центральной районной больницы

Работа межведомственной группы дает свои результаты. Это еще она возможность больницам получить второе экспертное мнение.

Сегодня большая работа ведется по уменьшению очереди на протезирование суставов в травматологических центрах, сейчас есть суставы, сформированы листы ожидания, прозрачные листы ожидания, эта работа сегодня действительно организована системно. Ирина Абельская, главврач Республиканского клинического медицинского центра управления делами Президента Беларуси