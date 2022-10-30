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Как умные технологии стали неотъемлемой частью работы - рассказал начальник Департамента охраны МВД Александр Шепелев

Будущее уже сегодня! В скором времени преступника, попавшего в любой уличный объектив и на камеру охраняемых зданий, по всей стране можно будет распознать в считанные минуты не только по лицу, но и фактически по любой имеющейся детали. К середине следующего лета в Департаменте охраны МВД будет создан Республиканский центр мониторинга и управления.

Пока пилотный проект запущен только в столичном регионе. Новая информационная система, отмечают правоохранители, хорошее подспорье в работе бойцов охраны. И это, скорее, не дань моде, а ответ современным вызовам и угрозам в преступном мире.

Легендарной службе охраны исполнилось 70 лет! Только с начала этого года ее бойцами за правонарушения задержаны более 5 тысяч 700 человек, 1500 преступлений на охраняемых объектах пресечены. О том, как сегодня умные технологии стали неотъемлемой частью работы подразделения, в интервью нашей съемочной группе рассказал начальник Департамента охраны МВД Александр Шепелев.

Как изменилось оснащение с учетом ситуации в стране и за рубежом

Наши задачи остаются прежними: Департамент охраны МВД обеспечивает безопасность особо важных объектов, объектов жизнедеятельности и жизнеобеспечения. Это основная задача. Конечно, меры безопасности на этих объектах с учетом мероприятий, которые происходят за рубежом, усилены. То есть Департамент охраны на объектах работает в усиленном режиме. Мы находимся в оперативно-дежурной службе, где мы видим, что все наши посты физической охраны выведены в оперативно-дежурную службу, и оперативный дежурный может удаленно контролировать порядок проведения сторожем или милиционером досмотровых или контрольных мероприятий на охраняемых объектах.
Александр Шепелев, начальник Департамента охраны МВД Беларуси

Полное интервью смотрите здесь.

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