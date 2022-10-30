Как умные технологии стали неотъемлемой частью работы - рассказал начальник Департамента охраны МВД Александр Шепелев

Наши задачи остаются прежними: Департамент охраны МВД обеспечивает безопасность особо важных объектов, объектов жизнедеятельности и жизнеобеспечения. Это основная задача. Конечно, меры безопасности на этих объектах с учетом мероприятий, которые происходят за рубежом, усилены. То есть Департамент охраны на объектах работает в усиленном режиме. Мы находимся в оперативно-дежурной службе, где мы видим, что все наши посты физической охраны выведены в оперативно-дежурную службу, и оперативный дежурный может удаленно контролировать порядок проведения сторожем или милиционером досмотровых или контрольных мероприятий на охраняемых объектах.

Александр Шепелев, начальник Департамента охраны МВД Беларуси

