Как уникальные разработки белорусских ученых применяют в медицине и сельском хозяйстве

Мы обеспечены всем необходимым продовольствием, на наших полях выращиваем и рапс, и ячмень, и пшеницу. К тому же белорусский аграрный сектор приносит немаленькую прибыль - только за прошлый год она превысила 8 млрд долларов. И это все благодаря в том числе и нашим ученым.

На этой неделе Президент встретился с лучшими умами страны. Вручил дипломы докторов наук и аттестаты профессора научным и научно-педагогическим работникам. Их заслуги и результаты мы видим буквально во всех сферах жизни: медицина, образование, оборона. Дарья Рачко познакомилась с ними поближе.

Как будет развиваться наша экономика, сельское хозяйство, медицина, завтра? Это зависит не только от государства, власти, но и прежде всего от ученых. От того, что они уже сегодня предлагают и внедряют. Вакцина от рака, 3Д-моделирование, электрокар, разработки в сферах безопасности, промышленности, искусственна интеллекта - это лишь малая часть научных достижений. И это все придумали наши люди.

Ее называют "Главная по рапсу". Создала 55 сортов и 4 гибрида озимого и ярового и около десятка других крестоцветных культур. Своему делу - селекционированию - Ядвига Пилюк посвятила почти 40 лет.

Мы создали за эти годы системы сортов. Уже старые уходят, но пока еще часть находится производстве. У нас где-то 27 сортов и один гибрид озимого рапса. Ядвига Пилюк, завотделом масличных культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию, профессор

В этой лаборатории она проводит большую часть своего времени. Здесь профессор следит за работой, помогает и направляет. Под ее руководством защищено 7 кандидатских диссертаций.

Как понять, хорошее зерно или нет? Ядвига Пилюк рассказывает, что на последнем этапе они смотрят на состав. И, как правило, она еще их пробует на вкус, если горчит, то выбрасывает.

Из рапсовых семян делают пищевой белок, тут нет траснсгенов. Ядвига Пилюк, завотделом масличных культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию, профессор

Рапс сегодня - это наше золото. Человеческий ресурс не заменят никакие деньги. За прошлый год мы собрали рекордный урожай - 927 тысяч тонн маслосемян. И если задача для аграриев - выйти на миллион, то для ученых - создать для этого условия. Можно много перечислять сортов, которые выращиваем, но сейчас селекционеры настроены прежде всего на то, чтобы повысить устойчивость к температуре озимого.

Вообще аграрный сектор - то, чем мы действительно можем гордиться. Это та отрасль, прибыль от которой в прошлом году превысила 8 миллиардов долларов. Цифры не маленькие, но есть к чему стремиться. Новые технологии, культуры, техника - мы не стоим на месте.





Этот год для меня был знаменательный, утвердили у меня докторскую диссертацию, она была признана лучшей диссертацией года. Утвердили звание профессор. Ядвига Пилюк, завотделом масличных культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию, профессор

Каждый, кто находится в этом зале, достиг в своих сферах наивысших результатов. IT-специалисты, медики, ветеринары, физики - их заслуги трудно переоценить. За наградой, должностью, ученой степенью стоит огромный труд целых коллективов.

Да, наука интернациональна, она принадлежит миру, никто с этим не спорит. Она призвана служить всему человечеству. Но вы - ученые Беларуси, вы - белорусские ученые. Все ваши незаурядные идеи и великие замыслы для вас как дитя, и рождаются они на этой земле. Каждое открытие становится частью нашего национального достояния. В нашей стране ученые люди пользуются большим уважением и поддержкой государства. Может, она недостаточна, но на то, что мы способны. Вы знаете, сколько вложено сил и средств, чтобы сохранить преемственность научных школ и достижений прошлых времен, создать условия для развития современной науки. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Лучший пример практико-ориентированности - наша медицина. Ученые постоянно разрабатывают новые методы лечения. Возьмем то же 3Д-моделирование рака легкого. С его помощью можно удалить не весь орган, а только его часть. Или вот разработка с области лучевой терапии. Попадание точно в цель. Автор успешно защитил 63 диссертации, написал более 150 научных работ, 4 монографии, 5 патентов - Павел Демешко в медицине 15 лет. Пошел по стопам родителей. В стенах РНПЦ онкологии и радиологии они проработали не один десяток.





Простым языком профессор Павел Демешко борется с опухолями с помощью радиации. Основной вид исследования - рак предстательной железы - лидирует по заболеваемости у мужчин. Научная разработка дает шанс на жизнь.

Белорусская медицина опережает многие европейские страны. Отечественные разработки за границей либо не имеют аналогов, либо стоят баснословных денег.

Искусственный клапан сердца, наша вакцина от рака "Еленаген" - ее, кстати, запустили в производство - это что касается медицины. Вообще больше тысячи своего - крупногабаритная техника, лазеры, космический аппарат дистанционного зондирования Земли, и конечно - наш H-бук. Беларусь интеллектуальная мало сказать вызвала интерес. Ее еще увидят в регионах, но и это не предел.

По востребованным направлениям выделяются огромные деньги. И не только в Беларуси. Больше всего за пределами Беларуси. И в России, и не только в России. Вот у меня в памяти мои переговоры с моим большим другом Президентом ОАЭ. Мы много обсуждали вопросы развития науки и особенно то, чего наука получила, исходя из вот этой вот выставки, то, что мы видели. Все сегодня нужно. И во все готовы инвестировать. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь