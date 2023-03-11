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Как ускорить работу смартфона - советы специалиста
Всем известно, что любой смартфон со временем начинает медленнее работать - отчасти из-за забитой памяти, поэтому рекомендуется ежемесячно очищать кэш в настройках, рассказал руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования "Мегафона" Александр Джакония. Советы специалиста публикуют РИА Новости.
По его словам, уровень свободной памяти - главный фактор, от которого зависит скорость работы смартфона. Она, в свою очередь, делится на внутреннюю, где хранятся данные, и внешнюю, отвечающую за многозадачность.
"Большую долю памяти на Android и iOS занимает раздел "Другое". Здесь спрятаны системные и сохраненные файлы, данные игр, загруженный контент из интернета. Достаточно очистить кэш в настройках телефона и в браузере - и объем свободной памяти значительно увеличится. Рекомендуется делать это раз в месяц", - заявил Джакония.
Он отметил, что установленные приложения также оказывают влияние на скорость работы устройства. В связи с этим рекомендуется отключать автообновления и не держать открытыми десятки приложений, свернув, но не закрыв их. "Работа в фоновом режиме снижает производительность устройства, так как требует дополнительных ресурсов от него, поэтому рекомендуется закрывать приложения после их использования", - подчеркнул эксперт.
Кроме того, фото- и видеофайлы можно перенести в облако, в компьютер или и вовсе удалить ненужное, чтобы очистить внутреннюю память. "Если этих действий оказалось недостаточно для ускорения работы гаджета, можно сбросить смартфон до заводских настроек, предварительно переместив важную информацию в альтернативные хранилища данных. Эта функция полностью очистит память устройства", - подвел итог специалист.
Фото:pixabay.com
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