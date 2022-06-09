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Как усовершенствовать службу "одно окно" - одна из тем Республиканского семинара-совещания в Минске
Цифровизация в работе с обращениями граждан - одна из тем Республиканского семинара-совещания, который стартует сегодня в Минске. Речь пойдет о новых формах и методах работы с населением на местах.
Работать будут шесть секций по ключевым направлениям. Здесь и потенциал традиционных и новых медиа в работе местной власти с населением, и взаимодействие в вопросах патриотического воспитания и соцзащиты, поддержка молодежных инициатив. На семинаре прозвучат предложения, как улучшить службу "одно окно" и расширить сферы использования единой информационной системы 115.
Без волокиты и формализма - принцип работы с обращениями граждан
Сегодня работа с обращениями граждан выходит на первый план для всех ветвей власти. И такой масштабный семинар станет возможностью сверить часы и внедрить самые прогрессивные инициативы.
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