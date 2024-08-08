3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Как установить пандус в подъезде своего дома
В Беларусиинвалиды всегда находятся в зоне постоянного внимания государства. Им гарантирована социальная поддержка в виде денежных выплат (пенсии, пособия, государственная адресная социальная помощь), оказания социальных услуги интеграция безбарьерной средыв обычную жизнь. Это лифты для колясочников, желтые круги на дверях для плохо видящих, шрифт Брайля в новостройках и пандусы. К последним часто возникает много вопросов. Какой высоты и градуса наклона они все-таки должны быть, читайте в материале агентства "Минск-Новости".
В белорусской столице есть места, где технически невозможно установить пандус. Однако некоторые строители решаются на сомнительные эксперименты: мастерят подъем, но не думают о том, как по нему взбираться на коляске. Чтобы пандус не становился для людей с ограниченными возможностями аттракционом, он должен быть установлен по нормам.
"Предусмотрены требования как к ширине пандуса (она должна составлять не менее чем один метр), так и к углу наклона, высоте и обустройству необходимых разворотных площадок. Если мы говорим об обустройстве пандуса на лестнице, предполагается, что длина пандуса не будет превышать 6м, тогда угол наклона не должен превышать 8%, -рассказала заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ольга Василевская. -Пандусы должны быть ограждены поручнями. Поручни устанавливаются двойные. Также они должны ограждаться бортиком, чтобы человек, который передвигается на инвалидной коляске, не застрял и не получил травмы".
В Минске есть огромное количество правильных пандусов и подъемников, и, безусловно, они несут пользу для нуждающихся в их помощи. Чтобы подъем установили у определенного подъезда, необходимо обратиться в ЖЭС или администрацию района с документами, которые подтверждают проживание инвалида в здании. Если установку пандуса согласуют, то это включат в план работ и осуществят за счет бюджета. Можно пойти и другим путем - подать заявление в управляющую компанию и провести необходимые работы быстрее, но за счет жильцов дома. Однако для этого нужно получить официальное согласие большинства из них.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов