Как установить пандус в подъезде своего дома

В Беларусиинвалиды всегда находятся в зоне постоянного внимания государства. Им гарантирована социальная поддержка в виде денежных выплат (пенсии, пособия, государственная адресная социальная помощь), оказания социальных услуги интеграция безбарьерной средыв обычную жизнь. Это лифты для колясочников, желтые круги на дверях для плохо видящих, шрифт Брайля в новостройках и пандусы. К последним часто возникает много вопросов. Какой высоты и градуса наклона они все-таки должны быть, читайте в материале агентства "Минск-Новости".

В белорусской столице есть места, где технически невозможно установить пандус. Однако некоторые строители решаются на сомнительные эксперименты: мастерят подъем, но не думают о том, как по нему взбираться на коляске. Чтобы пандус не становился для людей с ограниченными возможностями аттракционом, он должен быть установлен по нормам.

"Предусмотрены требования как к ширине пандуса (она должна составлять не менее чем один метр), так и к углу наклона, высоте и обустройству необходимых разворотных площадок. Если мы говорим об обустройстве пандуса на лестнице, предполагается, что длина пандуса не будет превышать 6м, тогда угол наклона не должен превышать 8%, -рассказала заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ольга Василевская. -Пандусы должны быть ограждены поручнями. Поручни устанавливаются двойные. Также они должны ограждаться бортиком, чтобы человек, который передвигается на инвалидной коляске, не застрял и не получил травмы".