Как устроена работа частных школ в Беларуси? Что они не договаривают родителям и о чем умалчивают?

Учитель - это призвание. И именно им в эти дни говорим спасибо за труд и терпение. Профессия востребована.

Но не всегда теми, кто разделяет ответственность педагогов. Последний инцидент в Минске пару недель назад вскрыл болевые точки в так называемом альтернативном образовании. Что не так в работе частных школ, о чем иногда родители даже не догадываются, как быть тем ученикам, кто в начале учебного года вынужден менять место учебы.

Людмила Борисенко, первый зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома, дала ответы на волнующие вопросы.

25 частных учреждений образований работало в Минске с 1 сентября, из них только 6 имело свидетельство о госрегистрации

"На начало учебного года на территории города Минска располагалось 25 частных учреждений образования. Причем 2 из них - это детский сад, 2 были зарегистрированы на территории Минского района, но функционировали у нас в городе".

Только 6 частных учреждениях в Минске могли обучать с 1 сентября

"Из 25 только 6 учреждений имели свидетельства о том, что они могут выдавать документы об образовании - свидетельства об аккредитации".

При этом сертификат готовности к новому учебному году тоже получили только 6 из них. По сути, все остальные УО, которые 1 сентября организовали образовательный процесс, сделали это в нарушении действующих НПА.

Факт Более 2 тыс. детей в Минске обучались в частных школах, но на сегодняшний день уже 47 % перешли в госучреждения образования, т.к. частные УО должны функционировать в правовом поле.

Право на образование. Задача родителей - не препятствовать!

"Прежде всего речь о том, чтобы ребенок реализовал свое основное право - это право на образование. Задача родителей - не препятствовать ему в этом. Никакие дистанционные формы или как некоторые частные учреждения образования говорят о каких-то информационно-коммуникационных технологиях организации образовательного процесса - это все не в правовом поле. И родители должны это понимать".

На сегодняшний день форма обучения, которая существует в Беларуси, определена Кодексом об образовании. И для учреждений общего, среднего образования дистанционных форм не может быть.

Наметилась еще одна тенденция, когда родители пробуют определить своих детей в российские школы, которые функционируют в дистанционном формате. Но и это не находится в правовом поле, т.к. в Беларуси есть свои образовательные стандарты. Детей должны обучать по государственным учебникам и программам.

К слову, УО должно располагаться в специализированном здании, должны иметь прилегающие территории, спортивные сооружения, кабинеты физики, химии, трудового обучения. Это все должно быть оборудовано и насыщено средствами обучения. К сожалению, этого в учреждениях частной формы собственности чаще всего не видно.