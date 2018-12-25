Как утолить кадровый голод в строительной сфере?

Конец года, как правило, время подводить итоги и ставить конкретные цели на перспективу. Так, перед строительной сферой стоит задача повышения эффективности подготовки кадров. Отрасли хронически не хватает профессиональных управленцев с хорошей выучкой, а также специалистов среднего звена. Эта тема поднималась и на высшем уровне. Поручение Президента - увеличить долю практического обучения и стажировок на производстве, подняв их уровень и качество. Ведь зачастую программы профобразования отстают от изменений в производственном процессе, и нанимателям приходится доучивать выпускников уже на местах. Как утолить кадровый голод? В вопросе разбирался Антон Малюта.

Через месяц в Брилевичах откроется новый детский сад. Чтобы работы шли быстрее, на объекте трудятся практиканты из колледжа строителей. Шефство над ними берут тоже молодые специалисты, сами недавние выпускники. Ярослав Дубовик - облицовщик-плиточник. Признается: предпочел бы иметь в дипломе более универсальную запись.

Вообще в Беларуси строителей готовят около ста учебных заведений, в том числе и вузы, по более чем сорока квалификациям. К слову, сегодня существует практика присваивать выпускнику несколько смежных профессий. Универсальный специалист с большей вероятностью найдет рабочее место и получит большую заработную плату.

Еще один тренд в образовании в последнее время - больше внимания уделять практике. Отточить навыки студенты могут в ресурсных центрах. У нас таких уже 43, в том числе 10 по строительству. Оборудование позволяет не выходя из учебного класса оказаться в промышленных условиях.

Такие классы оборудуют крупные предприятия. Ведь для бизнеса это инвестиции в будущее. Строитель, который учился на современном оборудовании, уже не будет, допустим, просто переносить цемент, а сразу начнет работать в полную силу. Кстати, заинтересованные в своем будущем компании сами подсказывают госорганам, какие специалисты им нужны.