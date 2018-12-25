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Как утолить кадровый голод в строительной сфере?
Конец года, как правило, время подводить итоги и ставить конкретные цели на перспективу. Так, перед строительной сферой стоит задача повышения эффективности подготовки кадров. Отрасли хронически не хватает профессиональных управленцев с хорошей выучкой, а также специалистов среднего звена. Эта тема поднималась и на высшем уровне. Поручение Президента - увеличить долю практического обучения и стажировок на производстве, подняв их уровень и качество. Ведь зачастую программы профобразования отстают от изменений в производственном процессе, и нанимателям приходится доучивать выпускников уже на местах. Как утолить кадровый голод? В вопросе разбирался Антон Малюта.
Через месяц в Брилевичах откроется новый детский сад. Чтобы работы шли быстрее, на объекте трудятся практиканты из колледжа строителей. Шефство над ними берут тоже молодые специалисты, сами недавние выпускники. Ярослав Дубовик - облицовщик-плиточник. Признается: предпочел бы иметь в дипломе более универсальную запись.
Вообще в Беларуси строителей готовят около ста учебных заведений, в том числе и вузы, по более чем сорока квалификациям. К слову, сегодня существует практика присваивать выпускнику несколько смежных профессий. Универсальный специалист с большей вероятностью найдет рабочее место и получит большую заработную плату.
Еще один тренд в образовании в последнее время - больше внимания уделять практике. Отточить навыки студенты могут в ресурсных центрах. У нас таких уже 43, в том числе 10 по строительству. Оборудование позволяет не выходя из учебного класса оказаться в промышленных условиях.
Такие классы оборудуют крупные предприятия. Ведь для бизнеса это инвестиции в будущее. Строитель, который учился на современном оборудовании, уже не будет, допустим, просто переносить цемент, а сразу начнет работать в полную силу. Кстати, заинтересованные в своем будущем компании сами подсказывают госорганам, какие специалисты им нужны.
Чтобы описать наметившиеся изменения в системе подготовки строителей, просто сказать "больше практики" недостаточно. Это сложный процесс, где все его участники взаимосвязаны. Наука, которая работает на пользу производства. Образование, которое отслеживает и, главное, реагирует на потребности отрасли. Предприятия, которые не жалуются на плохую подготовку, а сами приходят в учебные заведения.
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