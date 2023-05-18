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Находится ли машина в залоге, можно узнать самостоятельно - стала доступна новая услуга

Находится ли машина в залоге, можно узнать самостоятельно - стала доступна новая услуга

Новая услуга стала доступна на Едином портале электронных услуг с 16 мая - "Предоставление сведений о заложенном движимом имуществе по идентификационному номеру транспортного средства", сообщает портал1prof.byсо ссылкой насайтНационального центра электронных услуг.

Благодаря услуге человек может в режиме реального времени получить полную залоговую историю автомобиля из информационной системы "Реестр движимого имущества, обремененного залогом". Введя идентификационный номер транспортного средства (VIN) пользователь получит следующие сведения о машине:

  • порядковый номер найденного залога;
  • номер залога;
  • дата заключения договора о залоге;
  • дата окончания права залога;
  • наименование транспортного средства;
  • описание транспортного средства.

При наличии дополнительных сведений система продемонстрирует их.

В НЦЭУотмечают, что услуга платная. Для доступа к ней требуется аутентификация с помощью логина и пароля, учетных записей Google и Facebook.

Фото: из открытых интернет-источников

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