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Как в Беларуси борются с борщевиком?
Борьба с инвазивными видами растений во всем мире признана одной из наиболее важных задач в области сохранения биоразнообразия. В нашей стране произрастает свыше 300 видов таких растений. Но наиболее опасным признан борщевик Сосновского. Для его полного уничтожения корни растения выкапываются, а после территории обрабатываются химикатами. Уже не первый год Минскзеленстрой ведет эту битву и, надо заметить, успешно. За последнее десятилетие площадь распространения борщевика в столице сократилась почти в 12 раз.
Татьяна Шеменкова, начальник отдела Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Еслив 2011 году мы начинали работать с площадью более 240 га, то сейчас площадьраспространения борщевика составляет порядка 20 га, и нет уже сплошного покрытия территории. Т. е. он растет единичными растениями в достаточно труднодоступных для обработки и борьбы с ним местах. Наиболее инвазированными по-прежнему остаются Заводской, Октябрьский, Ленинский районы -на их долю приходится порядка 90 % от всей площади распространенияв городе Минске.
Сейчас активизируется борьба и с другим инвазивным растением - золотарником. Неконтролируемое распространение этого вида приводит к полному вытеснению других растений из экосистемы.
Фото:pixabay.com
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