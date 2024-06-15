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Как в Беларуси борются с зарплатами в конвертах - поучительные истории о серых схемах нанимателей
Теневые схемы, скрытая работа и тайное обогащение... Прокуратура Беларуси продолжает фиксировать жалобы граждан о зарплате в конвертах. В числе приоритетных направлений прокурорского надзора вопросы обеспечения конституционного права на выплату заработной платы, сокращение задолженностей и соблюдение трудовых прав граждан. На контроле все организации вне зависимости от формы собственности. Владимир Королев рассказал об итогах прокурорской работы.
Красиво расстаться с прошлым работодателем удается не всегда. Так было и у Екатерины. После учебы в Волковыске она 2 года отработала зоотехником на ферме в Свислочском районе. По окончании отработки решила уволиться. Трудовую отдали, а деньги нет. В дело вмешалась прокуратура.
"Меня не рассчитали. Звонила в контору, но там говорили, что ничего не известно. Решила обратиться в прокуратуру Свислочского района. На следующий день выплатили сразу, после того как написала заявление", - рассказывает свою историю Екатерина.
Наниматель в день увольнения не произвел с ней окончательный расчет. Оставшиеся к выплате более 2 тыс. рублей возвращать не спешил. Прокуратура незамедлительно отреагировала на данное нарушение и вынесла руководителю предписание с требованием незамедлительного устранить нарушение законодательства о труде. После получения акта надзора с женщиной был произведен окончательный расчет.
Прокурорская проверка
"Я работаю на госпредприятии нашего города. К сожалению, столкнулась с тем, что нам не выплатили вовремя отпускные", - рассказывает женщина.
Прокурорская проверка выявила несколько организаций в Барановичском районе, которые вовремя не выплатили сотрудникам отпускные. Больше всего здесь нарушений среди частных компаний.
Невыплата или неполная выплата в установленный законодательством срок заработной платы и иных выплат, причитающихся работнику от нанимателя в соответствии с законодательством, является основанием для привлечения к административной ответственности и влечет наложение штрафа от 4 до 50 базовых величин.
Как итог - только в Барановичском районе к ответственности привлечены 12 руководителей предприятий. По требованию прокуратуры четырем работникам частной организации произведена выплата заработной платы на сумму свыше 10 тыс. руб. Прокурорский надзор будет продолжен.
Рабочей группой на системной основе анализируются сведения о фактах невыплаты или несвоевременной выплаты работникам предприятий всех форм собственности зарплаты, а также среднего заработка за время трудового отпуска. Налажен оперативный обмен информацией о нарушении закона, что позволяет оперативно выявлять и устранять допущенное нарушение.
София одна из тех, кто думал, что работает официально в ателье по ремонту бытовой техники. На протяжении полугода девушке не делали банковскую карту и выплачивали зарплату только наличными.
Сколько я просила карточку, мне директор все говорил: да, заказали, но банк накосячил. Карточку не предоставили, постоянно отговорки были. Якобы устроили, взяли трудовую книжку, предоставили контракт в двух экземплярах. Я не знала, подписала, а директор не подписал. Отработала там больше полугода, потом мне понадобилась справка для банка, чтобы узнать, дадут кредит или нет. И потом мне звонок от руководства: типа ты у нас не работала и все. При этом платили зарплату на руки, расчетники мне писали в "Телеграме".
Когда девушке понадобился кредит, София попросила выписку о зарплате для банка. И вот здесь оказалось, что никакого официального трудоустройства не было.
"После этого они мне позвонили, сказали, что я у них больше не работаю, официально не была устроена. Я начала обращаться в разные инстанции, но конечной точкой оказался суд и прокуратура", - вспоминает София.
Соблюдение законодательства о труде остается одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры. При этом цель не просто восстановить трудовые права, но и исключить их возможные нарушения в дальнейшем.
Прокуратура: погашена задолженность по зарплате на сумму более 600 тыс. рублей
В истекшем году прокуроры провели более 200 проверок соблюдения законодательства о труде, по результатам которых подготовили свыше 600 актов надзора. Как итог данной работы - по требованию прокуроров по всей стране нанимателипогасили задолженность по зарплате перед работниками более 600 тыс. руб., а более 500 должностных лиц привлечено к административной и дисциплинарной ответственности.
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