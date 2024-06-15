Как в Беларуси борются с зарплатами в конвертах - поучительные истории о серых схемах нанимателей

Сколько я просила карточку, мне директор все говорил: да, заказали, но банк накосячил. Карточку не предоставили, постоянно отговорки были. Якобы устроили, взяли трудовую книжку, предоставили контракт в двух экземплярах. Я не знала, подписала, а директор не подписал. Отработала там больше полугода, потом мне понадобилась справка для банка, чтобы узнать, дадут кредит или нет. И потом мне звонок от руководства: типа ты у нас не работала и все. При этом платили зарплату на руки, расчетники мне писали в "Телеграме".

София