Как в Беларуси делают картон премиум-качества и какие трудности возникли при запуске его производства

В Беларуси не зря уделяют большое внимание пострадавшим в июле от урагана районам. Ведь загубленные леса, которые уже не вернешь, - это готовое сырье для производств. Сегодня на Добрушской бумажной фабрике, например, выпускают не только тетради, офисную бумагу, но и мелованные и немелованные виды картона.

Сейчас такой продукцией Беларусь способна обеспечить не только внутренний рынок, но и зарабатывать, постепенно увеличивая экспорт. Проектная мощность фабрики - около 200 тыс. тонн картона в год. Да и спрос есть, в том числе у производителей упаковок лекарств, косметики, продуктов питания. В рубрике "Контроль качества" Дарья Рачко рассказала о работе на фабрике.

Ни один школьный рюкзак не обходился и не обходится без тетрадей. Чтобы их произвести, для начала нужно из древесины получить целлюлозу, затем офсетную бумагу, нарезать, нанести красители, скрепить - и вуаля: на руках готовая продукция.

Факт Добрушской бумажной фабрике уже почти 155 лет (исполняется в 2025 году). Там выпускают офисную бумагу, бумагу для обоев и картон. 3 года назад освоили мелованный и немелованные виды картона.

Производство по выпуску мелованного и немелованного видов картона должны были запустить еще в 2015-м. Доверились иностранным инвесторам, внесли часть кредитных средств - по итогу подрядчики сорвали сроки и с ними расторгли контракт. Для запуска завода не хватило 83 млн долларов. На место выехал Президент Беларуси Александр Лукашенко, чтобы разобраться в ситуации.

"Мы готовы обучиться, работать - помогите с запуском", - говорили на производстве. Техника такого рода единственная на постсоветском пространстве. Глава государства тогда сказал: "Заводу - быть!" Год все доделывали собственными силами. Еще и на сэкономленные 7 млн долларов закупили сырье и оборудование.

Вы мне должны только одно: сохраните предприятие, работайте и живите дружно. И тогда вы со мной рассчитаетесь. Александр Лукашенко

Мелованный картон состоит из 3 слоев. Сверху и снизу - целлюлоза, которая поступает со Светлогорского ЦКК. Средний слой - беленая химико-термомеханическая масса, которую производят на добрушской фабрике.

Вообще считается, что это картон премиум-класса. Используется для косметики, медицины и пищевой продукции. Словом, нужен для упаковки всех товаров, где важен внешний вид. Ведь безупречный блеск и гладкость картона - то, что ценят по всему миру.





"Картон сложно отслоить - это говорит о качестве. Нужно очень хорошее сцепление между слоями, чтобы отслоение не происходило в дальнейшем при переработке этого картона, когда на него наносят печать, биги, то есть когда продукцию используют в типографии. Мы видим, что верхний слой обладает глянцевой ровной поверхностью, так как на него нанесли меловальную пасту. Благодаря этому получили хорошую гладкость, глянец и белизну", - рассказал первый замдиректора филиала "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" Ромас Радевич.

На фабрике увеличили количество и листового картона. В 2023 году поставили даже новое оборудование по резке. Его мощность составляет 50 т в сутки. Это больше суммарной технической возможности двух типовых линий.

Производят картон из древесины березы и осины. Проектная мощность фабрики - около 200 тыс. т картона в год. Это 16 тыс. т в месяц. Пока производитель делает на 2 тыс. т меньше, но к концу года планирует выйти на целевые показатели. Да и спрос есть. Покупать импортное, когда есть свое, теперь ни к чему. На внутренний рынок приходится только 30 % продукции, остальные 70 % идут на экспорт.

За полугодие объемы производства у нас выросли - 114 %. Благодаря запуску нового комплекса, который мы осуществили в 2021 году, выручку за последние три года мы подняли практически в 10 раз: если ранее выручка была около 4 млн в месяц, то сегодня - это больше 40 млн в месяц. Также вырос экспорт на 6 %, если сравнивать это полугодие с прошлым. Ромас Радевич

"Мы привлекаем из Белорусского государственного технического университета более 10 молодых специалистов. Молодежь приходит на новые рабочие компьютеризированные места. Также для них предоставляется жилье. У нас построено общежитие малосемейного типа, где молодым специалистам даны комнаты с мебелью, со всеми готовыми условиями", - отметил замдиректора филиала "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" Александр Мартынов.

Средняя зарплата по предприятию примерно 2,2 тыс. белорусских рублей. Она считается высокой не только для Добрушского района, но и по Гомельской области в целом. Белорусы - трудолюбивый народ, это подчеркивают, в том числе, и гости страны. Возможности для заработка на фабрике точно есть, как те, кто даст совет или тот самый толчок к развитию. К тому же на производстве у многих работает не одно поколение родственников.