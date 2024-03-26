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Как в Беларуси идет подготовка к строительству пункта захоронения радиоактивных отходов
Директор РУП "Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами" Дмитрий Логвин на полях международного форума "Атомэкспо" в Сочи рассказал журналистам, как в Беларуси готовятся к строительству пункта захоронения радиоактивных отходов, сообщает БЕЛТА.
В Беларуси планируется построить пункт, который будет предусматривать сбор, хранение, сортировку, переработку и захоронение радиоактивных отходов (РАО). "Что касается выбора площадки, мы рассматриваем всю территорию страны. Проведена работа по изучению фондовых материалов, архивных данных. Исключили какую-то часть территории, где невозможно размещение нашего предприятия. Есть два основных направления, которые мы рассматриваем. Первое - основной источник выработки радиоактивных отходов, то есть Белорусская АЭС. Второе - территория Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, то есть отчужденные земли, которые не вовлечены в хозяйственный оборот. Сейчас проводятся комплексные инженерные изыскания, которые позволят с достаточным основанием остановить свой выбор на той или иной площадке. Сказать, где конкретно будет пункт, мы пока не готовы, эта работа еще ведется", - сказал Дмитрий Логвин.
По его словам, комплексные изыскания осуществляются под эгидой РУП "Белнипиэнергопром", предприятие занимается сопровождением предпроектных и проектных работ. А Объединенный институт энергетических и ядерных исследований "Сосны" Национальной академии наук занимается научным сопровождением (определение объемов радиоактивных отходов, вопросы упаковки, исследование физбарьеров, которые будут использованы на предприятии).
"Подключаем к работе и российскую сторону - нам нужны консультации, рекомендации, в том числе по технологическим аспектам", - добавил директор БелРАО.
Директор программ по выводу из эксплуатации АО "ТВЭЛ" Эдуард Никитин отметил, что белорусским коллегам будет оказана поддержка на всех этапах строительства и эксплуатации пункта захоронения радиоактивных отходов. "Коллеги стремятся не просто решить задачу минимально необходимыми средствами - они хотят решить ее эталонно и показательно, то есть используя цифровые, робототехнические решения. Наработки, которые будут сделаны в белорусском проекте, будут полезными и для российской стороны", - подчеркнул он.
"В вопросе выбора площадки мы оказываем содействие, консолидируя всех - и российское научное сообщество, и Ростехнадзор, привлекая экспертов для независимой оценки. Второе направление - мы показываем технологии, которые есть у "Росатома", а также задел на будущее. Мы готовы внедрять и даже пилотировать наши лучшие решения в Беларуси", - заверил представитель АО "ТВЭЛ".
Кроме того, готовить персонал для пункта захоронения радиоактивных отходов в Беларуси будут при содействии "Росатома". Соответствующую дорожную карту подписали 25 марта Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами и АО "ТВЭЛ" (управляющая компания топливного дивизиона "Росатома") на полях "Атомэкспо".
Международный форум "Атомэкспо" - крупнейшая выставочная и деловая площадка, на которой обсуждается современное состояние атомной отрасли, формируются тренды ее дальнейшего развития. В форуме участвуют руководители ключевых компаний мировой атомной отрасли, государственных структур, международных и общественных организаций, ведущие эксперты. В форуме принимает участие и белорусская делегация.
Фото: pixabay.com
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