Как в Беларуси мониторят деятельность маршруток и почему транспортные компании не закрывают

В новом сезоне первый проект "На контроле Президента" посвящен теме пассажирских перевозок на маршрутках. Маршрутные такси - это удобно и быстро. Но в погоне за личной выгодой стала страдать общая безопасность. Удалось ли заставить предпринимателей работать по закону?

На Витебском вокзале висит табличка, которая призывает пассажиров к бдительности: "Нелегальные перевозки - это опасно". Впрочем, бомбил здесь уже не встретишь. Но водители со стажем хорошо помнят, когда за пассажира разворачивалась битва.

Индивидуальный предприниматель Эдмонд Радзевич вспоминает, что перед его автобусом без конца ходили зазывалы и отбирали пассажиропоток. "Сейчас это все изменилось", - отметил он.

"До Дубровки недорого!" - так пассажиров уже не зазывают. Мошеннические схемы стали изощреннее. Чем больше бизнес - тем больше соблазна провести деньги мимо кассы. Например, директор одного из транспортных предприятий Витебска общую выручку тратил на себя и платил как минимум 70 работникам зарплату в конвертах.

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На рынке пассажирских перевозок в Гомеле Александр Зименко 13 лет. Начинал с индивидуального предпринимателя на одном микроавтобусе, сейчас он директор транспортной компании, в автопарке которой 7 машин. Свою дорогу к успеху ровной не считает, палки в колеса то и дело вставляли недобросовестные конкуренты.

Например, они могли ставить рейсы перед регулярными перевозчиками, снижать стоимость проезда, забирая людей. Нелегалы не проводили деньги легальным способом. Александр Зименко, директор частной транспортной компании

История схожа с ситуацией в Орше. Водитель маршрутного такси рассказал, что когда он устраивался на работу, ему предложили два варианта: один, где он будет зарабатывать больше, другой - где меньше. Он, конечно, согласился на первый. В ведомости он расписывался за 600 рублей, а 400 давали просто так.

На протяжении нескольких лет почти 40 работников, среди которых и собеседник, получали зарплату в конвертах. Официально от 230 до 600 рублей, на руки в 2 раза больше. Вроде выгодно было всем, пока делами транспортной компании не заинтересовались правоохранительные органы. Все закончилось уголовным делом.

Сумма ущерба составила 189 тысяч рублей - это неуплаченный подоходный налог. И в фонд социальной защиты населения не уплатили 112 тысяч. В ходе поверки и расследования уголовного дела весь ущерб был возмещен в бюджет в полном объеме. Субъект хозяйствования продолжает свою деятельность. Мы мониторим его деятельность. На сегодняшний момент претензий к его деятельности как таковых нет. Артем Дунько, замначальника УДФР КГК Беларуси по Витебской области

К слову, оршанскую транспортную компанию никто не закрыл, бизнесмен после погашения ущерба государству и всех штрафов продолжает работать. Но уже без конвертов и махинаций. Говоря простым языком, гайки никто не закручивает: в бизнесе, как и на дороге, есть правила, которые нужно соблюдать всем. И ситуация меняется. В Департаменте финансовых расследований отмечают, что профилактика уже дала результат. В проверенных компаниях зарплата работников увеличилась наполовину.