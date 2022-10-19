Как в Беларуси организации здравоохранения готовятся к устойчивой работе в осенне-зимний период?

Организации здравоохранения по всем регионам и Минску проводят мероприятия по подготовке своих объектов к осенне-зимнему периоду, сообщает Белорусский профессиональный союз работников здравоохранения.

"Профилактические работы в организациях проводятся повсеместно. Это техническое обслуживание и замена оборудования теплоустановок, внутренних систем теплопотребления, гидравлические испытания и промывка тепловых пунктов, систем теплоснабжения вентиляции, систем отопления и прочие работы. Также, помимо выполнения профилактических работ, реконструируются стеновые панели зданий и проводится ремонт кровель", - рассказала главный технический инспектор труда профсоюза Людмила Морозова.

Кроме того, работу накануне холодов, которую проводят организации отрасли, в том числе и по обеспечению санитарно-бытовых условий, сейчас оценивают технические инспекторы труда профсоюза.

Данные мероприятия позволят обеспечить, кроме надежного и безаварийного тепло- и водоснабжения объектов, бесперебойное функционирование всех инженерных сетей в условиях пониженных температур наружного воздуха.

Мониторинг готовности организаций здравоохранения к работе в зимний период продлится до ноября.