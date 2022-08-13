В Беларуси помогают детям из Украины восстанавливать разрушенное детство

Чужих детей не бывает. Это политика нашего государства и лично позиция Президента. Беларусь уже много лет принимает на летний отдых и оздоровление ребят из Украины. Это лето не исключение. Около ста детей от 6 до 17 лет сейчас проживают в лагерях в разных регионах. Организовать отдых помог Детский фонд ООН ЮНИСЕФ в Беларуси вместе с Белорусским обществом Красного Креста. Дарья Рачко расскажет подробнее.

Десятилетний мальчик делится своей мечтой: чтобы войны в мире не было, чтобы был один мир.

И этот мир десятилетний Андрей нашел в нашей стране. Здесь уже пять месяцев вместе с бабушкой, мамой, папой и сестрой. О том, что происходит дома, в Мариуполе, мальчик рассказывает уже без слез, ведь в секунды пришлось повзрослеть.





Андрей, отдыхающий лагеря "Горизонт": Дедушка остался. Нашего дома нет. Попали три снаряда.

- Как тебе здесь? Нравится?

Нравится, у вас есть много того, чего у нас нет, леса... Нравится атмосфера в лагере очень сильно.

В Беларусь приехала и семья Олеси. Девочке всего семь. Родом из Торецка. Любит рисовать, заниматься спортом и животных. По ним, признается, скучает. Из-за военного конфликта подопечных пришлось оставить. В страну приехали вместе с мамой и двухлетней сестрой.

Потом, когда вырасту, обязательно буду в Украине и куплю всех видов животных. И потом куплю два дома. Один для животных - он будет поблизости от меня, я даже сделаю двор, потому что я потом буду уметь строить. Олеся, отдыхающая лагеря "Горизонт"









Всего в оздоровительный лагерь "Горизонт" приехали 23 человека. Для того чтобы период адаптации прошел успешно (все-таки в нашу страну их семьи приехали недавно), детей распределили по отрядам. С белорусами подружились быстро.

У всех деток есть режимные моменты. У нас подъем в 8 утра, у нас зарядка, водные процедуры, завтрак в 9 утра. Потом у детей начинается подготовка к творческим мероприятиям, спортивные конкурсы, квесты. Татьяна Курило, начальник лагеря "Горизонт"

Волейбол, футбол, дартс, шахматы, школа ведущих, актерское мастерство, йога, вязание - в лагере точно можно найти занятие по душе.

Каждый день для ребят готовят развлекательную программу. К примеру, этот квест состоит из 10 станций - на каждой из них у детей есть индивидуальное задание. На станции "Восьмое чудо света" - как можно быстрее собрать небоскреб.

Факт Отдых организует детский фонд ЮНИСЕФ и Красный Крест.

Их специалисты работают на протяжении всей смены. А вот восстановиться эмоционально помогают психологи. Есть групповые и индивидуальные занятия, но прежде план работы согласовывают с родителями. В целом те, кто бежал от войны, получают всю необходимую поддержку как со стороны государства, общественных объединений, так и неравнодушных белорусов.



Тем людям, которые прибывают, и у них нет возможности, нет средств где-то остановиться. Мы предоставляем кризисные комнаты, второе направление - детские лагеря. Мы помогаем с органами госзащиты с трудоустройством этих людей. Кто нуждается остро, помогаем продуктами, средствами гигиены, теплыми вещами, если есть такая необходимость. Дмитрий Шевцов, генсекретарь Белорусского общества Красного Креста





Белорусские каникулы у детей из Украины продлятся до конца августа. Уже после некоторые планируют вернуться домой, где все-таки верят: скоро наступит мир.