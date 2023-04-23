Как в Беларуси проходил республиканский субботник

Навести порядок и благоустроить свою землю. Это важная миссия объединяет миллионы белорусов в апреле! Есть у нас такая традиция - выходить всей страной на ударный выходной на общее благо. Все заработанное на субботнике пойдет на молодежь и память. Средства планируют направить на реконструкцию мемориального комплекса в Гомельской области и создание центра патриотического воспитания подрастающего поколения.

Президент вместе с командой снова трудился в Хатыни. Надо сказать, что за последний год мемориальный комплекс заметено преобразился. К 80-летней годовщине Хатынской трагедии провели реставрационные работы, восстановили старинную деревенскую церквушку, построили новый музей. Чтобы сразу "рвало сердце" - так настраивал Александр Лукашенко, и сделать это удалось. Удалось передать всю боль тех ужасающих событий и времени. Но работа по благоустройству мемориального комплекса не должна останавливаться.

Силой хотят наполнить каждый клочок этой многострадальной земли. И поэтому тоже здесь второй год подряд высаживают молодые деревья. Технология нехитрая, но хочется, чтобы каждое точно прижилось и пошло в рост. С Президентом трудилась большая команда. Те, кто и в будни, и в праздники работает рядом и не только. В помощниках - молодежь, журналисты, спортсмены, лесники, парламентарии.

Несколько часов ударной работы на свежем воздухе и в Хатыни появилась дубовая роща. Количество деревьев символичное - ровно 80 - по одному за каждый год минувший после трагедии. Если трудиться сообща - любое дело хорошо получится!

Да, в стороне вчера и вправду никто не остался. Мы вот тоже ударно потрудились. Теперь у Белтелерадиокомпании 70 новых вечно зеленых туй. Приятно посмотреть и работникам ТВ, и гостям. Да и просто прохожим по улице Макаенка. А вот коллеги из Мининформа трудились над красочной картинкой (в смысле - обликом столицы) - в парке Победы.

Уже вчера правительство подвело предварительные итоги субботника. Планируется, что точная цифра заработанных средств будет озвучена Белстатом в конце следующей недели. Но уже собрали больше денег, чем планировали. Пока в копилке более 12 млн рублей.

Для меня это действительно важная традиция, как и для всех депутатов. Мы постоянно откликаемся на такие замечательные акции. Для меня еще важно то, что это мой родной район. Я депутат по Фрунзенскому району, но проживала и в Партизанском, здесь выросли мои дети. Для меня очень символично, что сегодня озеленяется эта прекрасная территория. Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси









С нами наши детки, которые приезжают сюда с родителями, бабушками, дедушками. Это тоже говорит о том, что эта традиция будет жить долго и навсегда, пожалуй, потому что мы вместе делаем очень важное и нужное дело для нашей страны. Наталья Кочанова, Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Руководство правительства и Аппарата Совмина высадили саженцы на площади почти в три гектара. Они работали в Столбцовском районе. Полтора гектара деревьев (саженцы березы и сосны) в Дзержинском районе - от Администрации Президента.

А также благоустроили мемориальный комплекс "Литавец". Это деревня, уничтоженная карателями СС в 1943 году.





В общем, на субботнике работали сенаторы, депутаты... Абсолютно все министерства и ведомства. И многие брали с собой детей.

Если анализировать последние 20 лет, во время субботника наводится не только порядок на улицах, в городах, домах, но и заработанные деньги распределяются именно на сохранение исторических мест, памятников, восстановление, возрождение, а также на развитие здравоохранения. Два таких мощных направления: сохранить нашу память, и оно уже связано со вторым - дорога в будущее. Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси

С особыми чувствами - гордости и долга памяти - на уборку вышли жители Бреста. Порядок наводили в легендарной крепости на Кобринском укреплении. Там подготовили к реставрации территорию казармы 125-го стрелкового полка.

На этот проект пойдет часть собранных на субботнике денег.