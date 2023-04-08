Как в Беларуси реализуют госпрограмму по развитию регионов

Города и поселки должны развиваться равномерно. Такая стратегия определена на Всебелорусском народном собрании, на проблему не раз обращал внимание и Президент Беларуси.

Немало проектов удалось реализовать. В том числе в Осиповичском районе. Например, стеклозавод в Елизово расширяет производство. В райцентре скоро появится новая школа. Подробности у Андрея Ястребова.

Рост объемов производства

Ежедневно до миллиона единиц стеклянной тары сходят с конвейеров завода в агрогородке Елизово. Работа в режиме нон-стоп. Тренды диктует повышенный спрос - производители продуктов питания все чаще отказываются от пластика. Для рабочих - только в плюс.

Это дает нам гарантию работы минимум на 10-12 лет. Зарплата достойная. Соцпакет сохранен весь. Остается только работать, работать и работать. Григорий Фуркаль, начальник цеха № 4 ОАО "Гродненский стеклозавод" филиал "Елизово"

Благодаря инвестициям в собственное производство, обновили сердце завода - стекловаренную печь. Экономия газа составила почти 40 %. Установили новые линии. Освоили выпуск облегченной бутылки. В планах уже новые масштабные проекты.

В этом году у нас запущен новый инвестиционный проект по подготовке и сортировке стеклобоя, что также нам позволит снизить себестоимость наших изделий. Вместе с введением этой линии мы увеличиваем и количество рабочих мест на 26 человек дополнительно. Олег Гербач, директор ОАО "Гродненский стеклозавод" филиал "Елизово"

Предприятиями района получена выручка в размере более миллиарда рублей. Несмотря на все препоны недружественных стран, мы смогли практически сохранить объемы экспорта. Продолжается работа по модернизации производства на Осиповичском заводе автомобильных агрегатов. Завершен проект по производству пленки. Возобновил работу Осиповичский консервный завод. Сергей Ананич, первый заместитель председателя Осиповичского райисполкома

А этот новый проект - еще один шаг к повышению комфорта жителей целого района. Станция обезжелезивания. 24 часа в сутки ее механизмы подают в дома до 6 тысяч кубов уже чистой питьевой воды.





В рамках второго пускового комплекса предусмотрено бурение пяти скважин, возведение порядка 4 км инженерных сетей (водоснабжения), что позволит покрыть полностью, в том числе поселок Советский чистой питьевой водой. Станислав Павловский, директор филиала "Бобруйскводоканал" УПКПВКХ "Могилевоблводоканал"

Социально-важных проектов и тех, что усилят экономику районов и агрогородков должно быть больше.

На это направлены госпрограммы, такую задачу перед регионами ставит и Президент. В очередной раз обозначив приоритеты в Послании белорусскому народу и парламенту.

Каждый уголок нашей Родины имеет свой неповторимый культурный и природный колорит. Но экономическое развитие всех областей должно быть справедливым и сбалансированным. Это приоритет программы развития регионов. Нельзя допустить разделения нашей компактной страны на Минск и остальную Беларусь. Мы - семь "я" - шесть областей и столица. Это наш лозунг. Присущие региону преимущества должны стать источниками его развития. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Приоритет - развитие региональной медицины

Как и здоровье человека. В районах появляются медицинские центры. Как этот, в Осиповичах. Новый корпус при ЦРБ, где аккумулирован весь спектр диагностики и лечения от рентгена до хирургии. До миллиона исследований в год теперь проводят специалисты и в местной лаборатории.

Очень удобно, спасибо большое, что нам это все предоставили - оборудование, есть хорошие врачи. Есть все необходимое для народа. Ирина Гучок, жительница Осиповичского района

Обновление спортивной базы

Обновилась и спортивная база. Городской стадион с искусственным покрытием - теперь здесь проводят чемпионаты. А новый ФОК с аквапарком и фитнесом стал любимым местом отдыха даже для семей из соседних районов.

Район развивается, социальная сфера, здравоохранение, образование, спорт. Для нашего района это самое главное. А главное - все это для людей. Ирина Вирмаускене, жительница Осиповичей

Работает современный центр социального обслуживания. А еще строится рекордное количество жилья - растет целый квартал. Новоселье за год отметили еще 43 многодетные семьи.